Punto por punto: Los detalles salientes de la declaración de Nahir Galarza

Policiales Qué dijo Nahir Galarza sobre lo que ocurrió la noche del crimen

-"Pasamos por la cocina (de la casa de la joven) y él (por Fernando), a moverlo para todos lados. "Mirá que el fierro es de tu viejo" (le dijo él). Entonces me enojé y le dije pelotudo y que era un enfermo".- Luego, Nahir contó que ella se fue a la habitación y que él dejó el arma porque cuando la siguió al dormitorio ya no la llevaba consigo.- Después estuvieron "hablando bien" y tuvieron relaciones sexuales, tras lo cual,, a lo que ella le reconoció que era cierto y que lo veía desde hacía un tiempo.. Me empezó a decir un millón de cosas, a insultar. Me dijo que era una depresiva, entonces me largué a llorar mal".- Le pidió a Fernando que se fuera de su casa, él le pidió perdón, y ella le remarcó: "Rafael me respetaba, era diez mil veces mejor que vos".-Según Nahir, Fernando se enfureció, la agarró de los pelos, la sacó de la habitación y le pidió que se fuera con él:. Me dijo que yo me iba a ir con él porque yo era de él."- Ella dijo que lloraba pero no gritó, y que, donde Nahir le preguntaba qué le pasaba y le pedía que se calmara.- "Cuando voy a abrir la puerta apretó el gatillo del arma y me dijo: 'No se te ocurra gritar o salir corriendo'. Después se guarda el arma en el pantalón y me dejó esperando adentro de mi casa hasta que sacó la moto".y que no se estaba viendo con nadie.- Le pidió a Fernando que la llevara a la casa de su abuela, que al día siguiente hablarían tranquilos y que le devolviera la pistola de su papá porque éste "se tenía que ir a trabajar en unas horas".- La joven declaró que conducía "como loco" y que "iba tan rápido que cuando dobló perdió el control de la moto".. Y ahí nos caímos los dos de costado".-"Me alcanzó a parar y como no entendía nada empecé a temblar. Me quedo como sorda.Me quedé de nuevo sorda. Ahí reaccioné y tiré el arma al piso. No sabía qué hacer. Estaba nerviosa. Estaba temblando. No sabía qué había pasado".- "Lo primero que se me cruzó es que era el arma de mi papá y le iban a echar la culpa a él. Entonces agarré el arma y me fui a mi casa, caminando".- Nahir dijo que al llegar a su domicilio dejó el arma dónde estaba y que se fue a acostar sin saber si había matado a Fernando.-No habló con su padre cuando éste se levantó para ir a trabajar y que se enteró de la muerte del joven por el llamado de la madre de Fernando.-"Nunca en mi vida se me había pasado por la cabeza que podía matar a una persona. Ni siquiera por todo el maltrato que me hizo hubiera querido que pase eso."- "Yo no quería que tuviera problemas."-"Ése día todos defendían a Fernando. Si yo contaba eso nadie me iba a creer."-"Para mí fue un accidente. No supe actuar porque me agarraron los nervios."