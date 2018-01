Nahir Galarza declaró que los disparos a Pastorizzo "fueron accidentales"

Policiales Nahir Galarza se presentó ante el Fiscal y declaró durante tres horas

Nahir Galarza, la joven de 19 años detenida por el crimen de su ex novio Fernando Pastorizzo del 29 de diciembre pasado en Gualeguaychú, aseguró hoy al ampliar su declaración indagatoria que los dos disparos con los que mató a la víctima fueron "accidentales".Fuentes judiciales aseguraron que la joven, quien se encuentra imputada por el delito de "homicidio doblemente agravado por el uso de arma y por la relación de pareja" y que podría recibir una pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral, declaró durante casi tres horas ante el juez de Garantías y Transición de Gualeguaychú, Guillermo Humberto Biré., explicó Rebossio, quien agregó que, además,Galarza permaneció durante casi tres horas ante el juez Biré y, luego, fue trasladada nuevamente hacia la Comisaría del Menor y la Mujer, donde permanece detenida con prisión preventiva.El vocero de la familia Galarza, Jorge Zonzoni, dijo a Télam que la decisión de ampliar la indagatoria fue una medida solicitada por la defensa para contar detalles sobre la relación que mantenía con Pastorizzo."Nahir Galarza se sintió apta para declarar y para contar toda la verdad", dijo el vocero.pasado ante el fiscal del caso Sergio Rondoni Caffa."Los dos disparos los hice con esa arma y luego di vuelta a la manzana y me fui caminando a mi casa", fueron las palabras que utilizó en su confesión del día de su detención."La fuerza me la da él y toda la gente que se ha solidarizado. Fernando dejó de ser mi hijo para ser el hijo de todos", dijo el hombre, visiblemente conmocionado.Según consta en el expediente, el crimen fue cometido cerca de las 5 del 29 de diciembre, cuando Fernando (21) fue hallado agonizando en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.El joven murió poco después y si bien Nahir (19) primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen.Tras su confesión, Galarza fue internada en la sala 1 de Psiquiatría del Hospital Centenario por su estado de shock, y luego trasladada a una celda de la Comisaría del Menor y la Mujer, donde cumple la preventiva por 60 días dispuesta por el juez Biré, quien desestimó un pedido de la defensa para que cumpla una prisión domiciliaria, con tobilleras.