Qué dijo Nahir Galarza sobre lo que ocurrió la noche del crimen

La declaración completa

Nahir Galarza, la estudiante de 19 años imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, su pareja durante años, pidió hoy ampliar su declaración indagatoria y la cambió. Estuvo tres horas en la fiscalía en las que habló de la supuesta relación de violencia que mantenían, de los supuestos maltratos de Fernando y de lo que ella consideraba celos enfermizos.. En este punto Nahir se contradijo con su primera declaración: el 30 de diciembre por la noche admitió que ella había disparado el arma por delante y por detrás.Nahir, detenida en la Comisaría del Menor y la Familia de Gualeguaychú desde el 30 de diciembre, pidió declarar. Y fue muy detallista.".Nahir dijo que cada vez que él decía que estaba enojado ella decía que se calmara. "".Nahir cuenta que como él estaba más calmado, aceptó que la llevara a su casa, que no recuerda la hora, pero que".".Nahir aseguró que"y en ese momento me agarro de él... Y".Nahir salió callada de los tribunales de Gualeguaychú y subió a un auto blanco. Eran las 17 en punto. Algunos periodistas le preguntaron si estaba arrepentida pero ella no dijo nada. Unas horas después, el abogado querellante Juan Carlos Peragallo, representante del padre de Fernando Pastorizzo, le dijo a Clarín: "Esta es su tercera declaración. Tuvo una testimonial y dos indagatorias. A mi criterio no la favorece cambiar lo que ya declaró. Es poco convincente que el crimen haya sido accidental". Y sobre el relato de violencia previo al asesinato, dijo que "lo que está buscando es una atenuación de la pena por una supuesta violencia de género".