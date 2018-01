Marcan las notorias contradicciones de Nahir Galarza en su nueva declaración

Policiales Qué dijo Nahir Galarza sobre lo que ocurrió la noche del crimen

Un plan criminal

El abogado Juan Carlos Peragallo, uno de los querellantes en representación del padre de Fernando Pastorizzo, entendió que hubo severas contradicciones en el nuevo testimonio de Nahir Galarza. Consideró que se está cerca de probarse que ella organizó el plan criminal."Decimos que tuvo severas contradicciones porque", argumentó para exclamar: "Me parece difícil de sostener esa situación, más teniendo en cuenta que sus dichos contrastan notoriamente con lo informado por ella misma en su primer testimonio judicial".Tomando las expresiones de los abogados defensores y de la propia Nahir, el querellante dijo irónicamente. "Claro, estamos ante un accidente por el cual en la pelea Fernando fue baleado por error en un pulmón y en el corazón. Eso no fue así, y está más que acreditado con pruebas que existen en el expediente que hubo un homicidio calificado", enfatizó Peragallo.En esa línea alertó: "Para nosotrosa través de la relación entre los dos; por el uso de un arma de fuego; sino que incluso compartimos la postura del doctor Virué (querellante en representación de la madre de la víctima), que también hay alevosía"."Vamos a trabajar esta posición, porque hay situaciones del pasado que marcan, por ejemplo la personalidad de Nahir que llegó a inventar un secuestro.", alertó.Para Peragallo el acto judicial de ayer a la tarde "dejó muy mal parada a Nahir Galarza, quedó más comprometida con la acción directa de haber organizado el homicidio de haberlo premeditado".Finalmente el abogado no ocultó el malestar con algunas situaciones que surgieron por expresa responsabilidad de la defensa de Nahir. "Hay cuestiones que no son reales, que se manipulan con intenciones no muy claras, y esto al menos de nuestra parte no será respondido. Lo que si tengo entendido es que hay un grupo de abogados de Gualeguaychú que están analizando el comportamiento de los letrados en esta causa, como también del portavoz", expresó en declaraciones a diario