Revelaron que la joven que mató a su ex novio lo había atacado días antes

Sociedad El dolor de los padres del joven asesinado por su ex novia en Gualeguaychú

Cómo era la relación de la joven pareja

El fiscal de Gualeguaychú Sergio Rondoni, que está a cargo de la investigación por el crimen de, confirmó que la ex novia del joven,, quien se había adjudicado el asesinato,Luego de declararse culpable del homicidio, Nahir pidió ser atendida por un médico debido al estado de shock que atravesaba y. Desde ese entonces, se encuentra alojada en el Hospital Centenario, con custodia policial y bajo observación de los psiquiatras y psicólogos de la institución médica.En declaraciones al, el fiscal de la causa contó que, con el fin de entender qué relación mantenían y buscar más indicios del fatal desenlace.Después de haber tomado declaraciones testimoniales a familiares y amigos de la pareja, el fiscal arribó a la conclusión de que"Tengo secuestrado el teléfono de ella y de él. Ambos serán peritados el martes en Paraná y ahí podremos ver, a través de los audios, las fotos y los escritos, saber cómo era esa relación", afirmó Rondoni.Por otra parte, contó que en el inicio de la investigación tomó conocimiento que Nahir efectuó dos disparos para asesinar a su novio. Uno fue por la espalda y otro de frente. Aún se desconoce cuál fue el que le causó la muerte."El médico forense hizo un informe preliminar y estimo que el resultado de la autopsia estará en los próximos días", sostuvo el fiscal, al tiempo que confirmó que una vez que Nahir logre ser compensada, "será trasladada del Hospital a la Comisaría de la mujer".Según publicó, la relación entre los dos jóvenes se había tornado complicada durante los últimos meses.De acuerdo a los testimonios de algunos amigos de la pareja, ambos transitaron todo el mes de diciembre sin saber qué pasaría con el futuro de la pareja.Así, los episodios de violencia protagonizados por Nahir se presentaron incluso el domingo anterior a la tragedia:Esa misma amiga, demostró su indignación con lo sucedido también en las redes sociales: "Me da vergüenza decir que fuiste mi amiga durante años, saber que, donde hiciste que te agarre cuando yo venía así me peleaba con él. Sos una hija de p..., no te mereces nada, solo pudrirte en la cárcel por asesina", afirmó la amiga que había participado en esa agresión.Otra amiga de la pareja también expuso su rabia contra Galarza:hija de p...!!Vas a pagar por todo este dolor puta de mierda", afirmó una tal Mari.Nahir Galarza, estudiante de abogacía en la Universidad de Concepción del Uruguay, fue imputada por "homicidio agravado por el vínculo", hecho por lo que podría recibir cadena perpetua.Los investigadores procuraban determinar la relación sentimental entre víctima y victimaria, ya que en el caso de no quedar demostrado esa situación podría caratularse como un "homicidio simple", cuya pena es de entre 8 y 25 años.