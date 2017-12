Violento choque en Acceso Norte: Por qué ocurrió y quién se cruzó de carril

En la mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito en el Acceso Norte de Paraná, a pocos metros del ingreso al Parque Botánico, el cual dejó como saldo importantes daños materiales en ambos autos involucrados.José Mendoza es viajante y conducía el Renault 9 que colisionó con el Ford Ka, cuyo conductor "parece que se durmió y se cruzó de carril", dijo aRelató cómo sucedió el accidente: "Yo venía por la mano derecha. Aparentemente no me vio. Intenté esquivarlo, pero cuando me abrí él hizo lo mismo y chocamos de frente".Y precisó a este medio: "Yo tenía le sol de frente. Lo ví a él.".. Soy viajante, venía con mercadería que está toda rota", lamentó Mendoza, visiblemente amargado.No obstante rescató algo positivo: ", sólo algún golpecito. El cinturón en el 90 por ciento te salva la vida. Si venís demasiado rápido tampoco hace milagro. Si no hubiera tenido el cinturón, seguramente hubiera sido peor", completó.