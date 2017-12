Tragedia en Pinamar: murió al caer del cuatriciclo en los médanos

Según informaron fuentes de seguridad del municipio, el accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 17. Roberto Mauro, marplatense, circulaba por una zona de tierras privadas de libre acceso. Esas áreas son conocidas como "off road", es decir, donde no hay presencia de agentes de seguridad vial y no rigen normas de tránsito. Estaba a la altura del kilómetro 386, a unos 150 metros de la ruta entre Pinamar y Villa Gesell.



Mauro cayó de su cuatriciclo Yamaha Raptor, de 700 centímetros cúbicos, al pasar por un "médano cortado", como se llama en la jerga a un accidente del terreno provocado por la acción del viento sobre la arena. "Se genera una caída abrupta en el trayecto, que no puede ser visualizada desde donde proviene el vehículo. Se sabe que al llegar a la cima del médano hay que bajar la velocidad, previendo este corte, para no 'volar'. Si la caída es muy pronunciada, el vehículo cae al vacío", dijeron La Nación.



Mauro fue trasladado al Hospital Comunitario de Pinamar, pero no sobrevivió.



"Este tipo de accidentes lo provocan la circulación a gran velocidad sin experiencia y sin los elementos de protección necesarios", sostuvo Matías Yeannes, secretario de Seguridad de Pinamar. "En esta zona de médanos conviven personas sin conocimiento del terreno y del vehículo junto con personas que van a entrenar y que compiten en forma amateur o profesional. Nosotros recomendamos no alejarse de la zona urbana y bajar a la playa únicamente en zonas autorizadas y con presencia del Estado, tanto a nivel de control como asistencial, relacionado a guardavidas, policía y asistencia médica".



Desde el municipio son conscientes de que estos accidentes ocurren todos los años y preparan un fuerte operativo (similar al del año pasado, cuando no tuvieron muertes por uso de cuatriciclos), para evitar que se repita la misma situación durante el verano.



El intendente de Pinamar, Martín Yeza, dijo que "lamentaba" lo ocurrido y adelantó que dentro de 10 días, cuando se refuerce el Operativo Sol, tienen proyectada la presencia de ambulancias 4x4 en cada una de las fronteras de Pinamar y Cariló. "Además, vamos a controlar la nueva modalidad de uso de cuatriciclos. Todo esto aparte del control de tránsito habitual. Pero convocamos a los usuarios a que tengan la mayor conciencia posible, por ellos mismos y por los demás", sostuvo.



Los últimos casos



Cada verano al menos un adolescentes o joven muere por el uso de cuatriciclos en las playas de la costa. En 2016 falleció un chico de 12 años llamado Nahuel, proveniente de Corrientes. Estaba de vacaciones junto a su familia y conducía un cuatriciclo de 800 cc por una zona de médanos cercana a Cariló. Perdió la estabilidad del vehículo mientras subía por una duna y sufrió un vuelco. Según la autopsia, sufrió un "aplastamiento de tórax".



En enero de 2017 falleció Franco García Kees aplastado por su cuatriciclo en una zona de médanos del balneario bonaerense de Arenas Verdes, cerca de Necochea.



Aunque el año pasado la seguridad en la llamada Frontera en Pinamar fue superior que en la temporada anterior, con ambulancias 4x4 y seguridad vial que llegaba hasta la entrada de La Frontera, hubo varios accidentes que podrían haber terminado en tragedia.