Fiscal adelantó que imputará a exsenador por la desaparición de empresario

Policiales Inesperado giro en la búsqueda del empresario desaparecido en Gualeguay

El exsenador radical Hugo Antonio Lesca quedó en la mira de los fiscales que investigan la desaparición del empresario Omar Benvenuto. .Entre el viernes 3 y el sábado 4 de noviembre, los fiscales Ignacio Telenta y Agustín Gianini, de la Unidad Fiscal de Gualeguay, encararon varios allanamientos en propiedades del exsenador Hugo Lesca, quien en agosto de 2016 fue designado por el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan (Cambiemos), coordinador de gabinete municipal y el exintendente de Gualeguay, Luis Erro (FPV), en el marco de la desaparición del empresario Omar Benvenuto, de quien no se tienen noticias desde el pasado 27 de octubre.Ambos dirigentes políticos cuestionaron los procedimientos, ante lo cual Gianini defendió el accionar., resaltó.Todas esas medidas fueron autorizadas por la jueza de Garantías de Gualeguay, Alejandra Gómez.El fiscal fue más allá al revelar que ni Erro ni Lesca quedaron desligados de la causa y advirtió: "".Interrogado acerca de los motivos de esta vinculación, Gianini reveló:Sobre los pasos a seguir, manifestó por, por el momento, no pedirán la detención., expresó.Por otra parte, Gianini reconoció que le sorprendió el tiempo que pasó entre la desaparición de Benvenuto, un empresario dueño de una fábrica de caños en Gualeguay, Inprocil: su rastro se perdió el viernes 27 de octubre a las 20, y la denuncia recién se hizo el domingo 29 de octubre, a mediodía. "No descartamos ninguna hipótesis que tenga que ver con la familia. De igual modo, la familia ha colaborado en todo, ha presentado todos los teléfonos. Pero también despierta sospecha el predio rural donde este hombre dejó la camioneta, que es propiedad de los Erro. Son cosas que se tienen en cuenta. La familia aportó todo, y no hubo que pedir allanamientos. Distinto es la situación de los dueños del campo, con quienes sí se tuvo que pedir allanamientos", dijo.