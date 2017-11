Enfermera que vio a empresario desaparecido: "Era él, no tengo dudas", dijo

La palabra de su abogado

Policiales Enfermera aportó dato clave para orientar la búsqueda de empresario desaparecido

La búsqueda

Continúa la búsqueda del empresario Omar Benvenuto, quien está desaparecido desde el viernes en Gualeguay.En ese sentido, una enfermera de Mansilla aportó un dato clave para orientar la investigación. Indicó que el sábado estuvo con el hombre y le habría ofrecido una rifa. Además, señaló que notó a Benvenuto "un poco perdido o extraviado", pero que en ningún momento se percató que haya estado con signos de violencia.La mujer dialogó con un periodista de LT38 y le contó qué fue lo que ocurrió ese día: "Estábamos en el festival a beneficio del hospital y se acercó un hombre. Nos llamó la atención porque tenía un saco puesto, algo que no es común para el momento. Fue así que le ofrecí un bono contribución y aceptó", relató., pero la mujer lo anotó mal: ". Esto es un pueblo y nos conocemos todos.".Antes de entregarle el bono,Ese instante ocurrió como un hecho más, pero al día siguiente, al llegar al hospital, la enfermera se enteró de la búsqueda del empresario. "Primero no lo recordaba bien, hasta que me acordé del bono y del traje. Era él, no tengo dudas", manifestó.El Dr. Sebastián Erro, expresó a Somos Gualeguay que "él es una persona generosa, innovador, siempre está queriendo hacer cosas. Es una persona muy buena, los que lo conocemos sabemos que es excelente persona. Era muy reservado con algunas cuestiones"."Solo tuve intervención en un principio, cuando me contactó la familia para poner el hecho en conocimiento de las autoridades para ver si podíamos ubicarlo a Omar, saber dónde estaba", agregó.", consideró.Durante la tarde del domingo se encontró su camioneta, que estaba ubicada sobre la Ruta 12. El vehículo fue hallado cerrado con llave, mientras que en su interior solo se encontró un celular Nextel, que Benvenuto solo usaba en Buenos Aires.Cabe recordar, que el empresario viajaba rumbo a Mansilla, una localidad que está a 70 kilómetros de Gualeguay.Mientras tanto, la Policía de Entre Ríos dispuso un amplio rastrillaje. Lo buscan por tierra, aire y con canes adiestrados.