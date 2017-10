Fiesta de Disfraces 2017: Habrá cuatro controles para el ingreso al predio

Dónde serán los cortes al tránsito vehicular

De cara a lo que será el operativo de seguridad para la Fiesta de Disfraces, se realizó una reunión operativa este jueves en la Escuela de Policía, y luego, los jefes policiales se trasladaron hasta el predio donde se hará el mega-evento., Marcos Antoniow, jefe de la Departamental de Policía de Paraná.Según se había anunciado, 1200 efectivos de todas las áreas operativas de la fuerza fueron dispuestos para los operativos, tanto por la Fiesta de Disfraces, como por el partido entre Patronato y Boca Juniors.Los cortes serán sobre Blas Parera y José Hernández; Don Bosco y Circunvalación; Fraternidad, López Jordán, Bazán y Bustos, Morat, Jorge Luis Borges y Londero hacia el sur del Acceso Norte donde no habrá circulación vehicular; lo mismo que Maya y Acceso Norte.También habrá una restricción sobre Ruta 12 y Acceso Norte.El tránsito vehicular y de transporte de colectivos tendrán que tomar por Ruta 18 o 12 por Almafuerte hasta Blas Parera y retomar su trayecto original para ir hasta el Túnel, o doblar en Salellas si van hacia el sur de la provincia.En la oportunidad, Antoniow recomendó "no concurrir con elementos que puedan constituir un riesgo o peligro, ni con disfraces ofensivos o atuendos que puedan llegar a confundirse con el uniforme del personal afectado al servicio".El jefe de la Departamental de Paraná fue tajante al sentenciar que no se permitirá el ingreso de menores, "independientemente de que hayan pagado un valor importe por la entrada".Y en ese marco, instó a la responsabilidad de los padres. "Ellos se sacan un problema de encima por un tema de irresponsabilidad, dejan ir a menores y después son los primeros en quejarse porque llegan alcoholizados a la casa", apuntó."En caso que sean detectados en el interior del predio, personal de Minoridad los sacará para restituirlos a los padres", advirtió Antoniow."El horario de cierre está estipulado para las 8.Los cortes de la música comenzarán a las 6.30 para las 7.30 estar terminando y que alrededor de las 8 se haga la desconcentración y el arreo de los últimos que queden dentro del predio", estimó el funcionario policial.