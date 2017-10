Fiesta de Disfraces 2017: Revelaron el horario del espectáculo de apertura

El comienzo y el fin

El espectáculo de apertura

Disfraces permitidos

Los artistas de la Fiesta

La Fiesta de Disfraces se realizará nuevamente en el cómodo predio que está ubicado sobre el Acceso Norte de la ciudad de Paraná.La edición 2017 se concretará el próximo 15 de octubre y crece la expectativa mientras se venden a buen ritmo las entradas para el mayor evento de la capital entrerriana.Cada día se conocen nuevos detalles del megaevento que atrae visitantes de todo el país hacia la ciudad para vivir una noche inolvidable.El predio de 9 hectáreas se convertirá en un complejo multiespacio con capacidad para miles de personas, que contará con un Main Stage y diversos sectores temáticos, para disfrutar de la música, la tecnología, los entretenimientos y la gastronomía.Mientras se arma la estructura en el escenario principal, Jorge "Ioy" Uranga contó a Elonce TV que "las cabezas de mono, y las manos que se pueden ver, son parte de la temática elegida este año para la Fiesta".Este año, la escenografía estará representada por un particular tema: la odisea del hombre en su camino de vida, desde los albores de los tiempos como simios hacia la actualidad como humanos, proyectándose hacia el infinito. Se trata de "la odisea de vivir, de trascender lo carnal en la búsqueda hacia lo espiritual, creando el espacio para SER LO QUE QUEREMOS SER", contó Uranga a Elonce TV.Para el ingreso al predio, estará previsto un operativo de seguridad diseñado conjuntamente por expertos de la Policía de Entre Ríos, Municipalidad de Paraná, empresas de seguridad privada y empresas de emergencias médicas y atención sanitaria.Al respecto, Uranga explicó a Elonce TV que la apertura "está prevista para las 21 y el cierre, si es como todos los años, a alrededor de las 07:30 porque la Policía nos recomienda de que la gente se pueda retirar de día, más que nada por seguridad y para evitar inconvenientes", afirmó uno de los organizadores.Con respecto al espectáculo que dará inicio a la Fiesta de Disfraces como todos los años, a alrededor de las 00:30, se dará la apertura con diferentes representaciones artísticas, anticipó Uranga a Elonce TV. "Después de esa hora, ya comienzan a tocar las bandas y los DJ. Por eso, es mejor venir temprano para disfrutar toda la noche", remarcó.En cuanto a los Disfraces permitidos, uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces, señaló que la Policía realiza un "estricto cacheo en el ingreso a la Fiesta, y se pueden poner cualquier difraz, Lo único que no permite ingresar la Policía, son elementos contundentes", resaltó Uranga y agregó como ejemplo: "te permiten entrar con un hacha de plástico, pero no te vas a venir con un hacha o un martillo de verdad porque no te van a dejar entrar", dijo a Elonce TV.El gran escenario de la Fiesta será el epicentro de los espectáculos artísticos, musicales y tecnológicos de la noche del 15 de octubre, actuarán Poncho, The Reverend Sons of y Catarina Spinetta.En los escenarios de las otras carpas tocarán Mano Arriba, Sin Ensayo, La Don Johnson, Pasándola Bomba, Pibes Chorros y Yerba Brava, entre otros artistas que se irán confirmando durante la semana.El sector Electrónico ofrecerá un line up que contará con la actuación de Dubfire -DJ iraní-estadounidense que se encuentra de gira por Londres, Barcelona, Ibiza, Glasgow, Berlín, New York, entre otras ciudades, presentando A Decade of Dubfire- y Marc Houle -DJ canadiense de reciente paso por Buenos Aires y otras capitales latinoamericanas-, entre otros DJs.