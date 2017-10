Agresiones y amenazas a jugadores de Belgrano y periodistas: "Fue mafioso"

El pasado sábado jugadores del Club Belgrano de Paraná y periodistas de Radio UNER fueron agredidos y amenazados por gente relacionada con el Club Colegiales de la ciudad de Concordia, donde se disputó una nueva fecha del Torneo Federal B.Sobre lo sucedido, Gonzalo Benedetich, relator radial, que fue víctima de la agresión contó aque habían llegado a la cancha de San Lorenzo de Villa Adela donde Colegiales hacía de local. Pasadas las 14, llegó la delegación de Belgrano y nosotros nos disponíamos, junto a mi compañero Gabriel Maidana, a poner los equipos en funcionamiento y esperar el horario de transmisión."Pero empezó a pasar lo que no se esperaba.", señaló Benedetich y dio cuenta que para los visitantes lograran llegar a vestuarios y resguardarse "debían cruzar todo el ancho de la cancha, más la mitad del largo".

"Dirigente de Colegiales vino a decirnos que si llegaban a ver algo de las imágenes nos iban a pegar un tiro"

Ante el panorama, el relato tomó su celular y se dispuso a filmar lo que estaba ocurriendo. "Empecé a filmar y en determinado momento, cuando la agresión estaba terminando,". Ante la amenaza, Benedetich le ofreció a Sosa su celular para que él mismo eliminara los archivos, "pero me dijo que lo hiciera yo. Le muestro que borro las filmaciones y se van".Tras lo sucedido, se acercó gente de Belgrano para pedir los videos y poder presentarlos a la policía, "pero les dije que me los habían hecho borrar. Ahí. A partir de allí fue todo un nerviosismo total y lo único que queríamos era hacer la transmisión, también para llevar tranquilidad a los familiares de los jugadores, e irnos".Al momento de la llegada de los jugadores de Belgrano no había policías en el estadio, lo cual dejó la puerta abierta para la agresión. Luego el partido se jugó normalmente y el resultado fue 2-0 para la visita.Benedetich dijo que no realizaron la denuncia policial ante la agresión y amenazas, y dio cuenta que "en el segundo tiempo la gente que nos había amenazado se nos puso detrás de la cabina para ver si decíamos algo.; pero por suerte después no pasó a mayores y, si bien a la salida tiraron algunos piedrazos al colectivo, pudimos salir escoltados por la policía".