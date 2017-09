Amenazaba a su mujer apoyándole armas en el cuerpo y recibió condicional

Sergio Alberto Reverdito, un larroquense de 42 años, fue condenado días atrás a cumplir una condena de prisión condicional por un año por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma reiteradas.Reverdito no tenía antecedentes al momento del juicio abreviado, y tras reconocer la responsabilidad de los hechos, renunció a los plazos de impugnación y se efectivizó la sentencia.Durante los 8 años en los que estuvo en pareja junto a una mujer de 31 años, Reverdito amenazó y ejerció violencia física constantemente, exhibiéndole en varias y diferentes oportunidades armas largas de fuego que tenía en su domicilio de la localidad de Talitas, en cercanías de Larroque, publicóSegún consta en la denuncia, Reverdito apuntaba a la mujer con dichas armas e incluso se las apoyaba en distintas partes del cuerpo, al tiempo que le decía que "la iba a matar a ella y a toda la familia" si llegaba a contar algo del maltrato físico y psicológico a la que la sometía.Como Reverdito no tenía antecedentes, la condena que recibió es de prisión condicional, pero se le fijaron reglas de conducta que deberá cumplir por dos años, como ser la prohibición de acercarse a su ex pareja, realizar un tratamiento médico-psicológico, comenzar los estudios secundarios y realizar un curso sobre derechos humanos.Este hombre de 42 años se convirtió en el condenado número 20 del mes de agosto y es la condena número 40 del año por hechos de violencia contra la mujer.