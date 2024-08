“Capturar el milagro de la vida es maravilloso”, dijo fotógrafa de nacimientos

La fotógrafa paranaense, la de Nora Dalmasso, es una referente en fotografías de nacimientos, desde hace un largo tiempo se dedica a capturar “el milagro de la vida”. En declaraciones a Elonce, la profesional del lente contó sobre su trabajo.“Llevo 800 nacimientos fotografiados y todo comenzó por una necesidad mía personal cuando me di cuenta que no tengo fotos de los nacimientos de mis hijos”, dijo la reconocida fotógrafa a Elonce al destacar que siempre quise hacer algo diferente y con el tiempo logre un camino que me permitió poder ingresar a los sanatorios”“Para mi es algo cotidiano, soy una amante de la lactancia materna, cuando el niño nace lo primero que quiere hacer la mamá es prenderlo al pecho, es una desesperación por la teta. Y es algo tan lindo que se genera un vínculo único. Es el acto más grande de amor que puede hacer una madre por sus hijos”, sostuvo.“Los que me llamaron más la atención fue ver a una mamá que abraza a tres hijos a la vez. Que las vidas se multipliquen es maravilloso. Si bien cada nacimiento es único, pero en los ojos de los padres siempre se ve la misma emoción, están ansiosos por verle la carita y conocerlo”, cerró Dalmasso.“Retratar el milagro de la vida es maravilloso”, dijo muy emocionada al sostener que “capto desde la emoción, me enfoco a los primeros contactos de la familia”.