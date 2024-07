Los de Imaguaré presentarán su disco “Viva el Chamamé” en Teatro 3 de Febrero

Con poesías llenas de pasión, historia y canciones que hablan del sentir chamamecero, Los de Imaguaré, ícono del chamamé de Corrientes, se presentarán este domingo 4 de agosto, a las 20 horas en el Teatro 3 de Febrero, de la ciudad de Paraná.En ese sentido,dialogó con Julio Cáceres, director y vocalista del conjunto chamamecero, quien manifestó: “Volvemos al Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde estamos cumpliendo 47 años, pero con un grupo absolutamente renovado y una nueva propuesta discográfica que se llama ‘Viva el chamamé’, el cual lo presentaremos el domingo 4 de agosto”.“Nos acompañará un amigo de Paraná del grupo ‘Arremanso’ de María Luisa, quienes están invitados para hacer un movimiento de danza tradicional, en el cual también habrá danza contemporánea”, agregó.“El río siempre ha sido el lugar por donde se movilizó toda la actividad económica y sentimental de nuestros pueblos, tanto en la costa del Paraná como en la del Uruguay, en el cual nos abrazamos entrerrianos y correntinos”, destacó.“Hay distintas expresiones, movimientos culturales, momentos de nuestros muchachos que se van aferrando a nuevas instancias de lo musical. ‘Los del Imaguaré’ tratamos de conservar la esencia, el cual hace que nuestra música tenga que ver un poco con la palabra, reflexión y así vamos encarrilando este proyecto, pero el chamamé como género ha crecido y hay muchas derivaciones”, sostuvo.“Me gusta cantarle al hombre como realidad humana, donde mi misión es hacerlo para que mis hermanos se sientan contentos y después piensen también en el devenir de cada uno. Cómo es que Dios nos pone en este lugar para que hagamos algo que seguramente tenemos que descubrir qué es. A mí me dijeron que es cantar”, remarcó.“El hombre tiene que aprender a manejar lo que construye y después desarrollarlo para el encuentro con el otro. Hace falta mucha canción, el canto nos puede salvar si atendemos a lo que podemos decir a través de él y lo que debemos hacer es que tenemos que ser hermanos entre nosotros”, señaló.“Mercedes es el lugar donde se afincó mi esencia, donde a partir de los 6 años estuve viviendo allí por la escuela. A los 60 años volví al campo de Mantilla donde había nacido, pero no quedaba nada; sin embargo, por un viejo puente, pude identificar el lugar en el cual había crecido en las primeras infancias”, indicó.“Después de esos 60 años que volví al salir del pueblo, nosotros teníamos que presentar un recital en el Opera y le dije a mi hijo mayor Nicolás, ‘voy a llamar a Teresa para que me acompañe a cantar el cielo de Mantilla en el teatro’. Ella me contestó que no había problema, donde a partir de ese momento, la canción está incorporado al repertorio de ‘Los del Imaguaré’”, recordó.Al ser consultado sobre el nuevo proyecto, mencionó: “Es un canto al hombre argentino desde Corrientes con nuestra particularidad, pero que quiere ser un espacio de encuentro con su hermano, por eso hablamos de la integración, del sentido de pertenencia, de esos valores que vienen desde hace mucho tiempo. Imaguaré significa de antes y todavía es una realidad en nosotros. Lo tengo vivo en la presencia de mi familia, donde mi nieto de apenas 5 años, ya empieza a recitar en guaraní”.Por último, se refirió a las entradas: “Las pueden adquirir en tuentrada.com y en las boleterías del teatro”.