Transcurre la primera etapa de los Juegos Deportivos de la Ciudad

se llevarán a cabo competiciones en disciplinas como softbol, ciclismo y natación, que no forman parte de los juegos juveniles entrerrianos.

Los Juegos Deportivos de la Ciudad comenzaron su primera etapa, que incluye los clasificatorios para los Juegos Juveniles Provinciales. En esta ocasión, la acción se ha centrado en el básquet femenino en el Club San Agustín, según informó Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes, a Elonce.Arbitelli detalló que la agenda de la semana incluye una serie de eventos deportivos. “”, afirmó.El subsecretario también recordó que, tras esta etapa inicial,Posteriormente, se disputarán los encuentros de la Copa Mi Ciudad y, en septiembre, se celebrará la edición universitaria de los juegos.En cuanto a la participación, Arbitelli destacó la variedad de los equipos. “Hay distintas modalidades; algunos chicos son específicos de clubes, mientras que otros son estudiantes secundarios. La inscripción es abierta y no es necesario pertenecer a un club en particular, solo hace falta tener ganas de divertirse”, explicó.Sobre las escuelas municipales, Arbitelli subrayó que estas funcionan todos los días y que en septiembre y octubre se llevará a cabo una gran copa en la que participarán todas ellas. “Los clubes están muy receptivos con la efervescencia de los niños en las escuelitas”, amplió.En relación a la asistencia escolar, el subsecretario indicó que “mediante una resolución del CGE, se estableció que los chicos que asisten a estas competencias deportivas no se les descontará la inasistencia”.Sin embargo, la falta de transporte ha afectado el desarrollo normal de los juegos, aunque Arbitelli aseguró que han logrado manejar la situación. Los participantes reciben una medalla de participación y una merienda como parte de su reconocimiento.Finalmente, Arbitelli señaló que estos juegos surgieron debido a la ausencia de novedades sobre la realización de los Juegos Evita, y expresó su esperanza de que estos juegos regresen, ya que son los más grandes de Latinoamérica.