Se realiza durante este sábado el tradicional “Paseo Matero” en costanera baja

Este sábado, el Paseo Matero en Paraná se convirtió en una de las principales opciones para disfrutar del día soleado. El evento, el cual estará hasta las 18, ubicado en la costanera baja de la ciudad, cerca del Monumento al Policía, reunió a diversos emprendedores que ofrecieron productos artesanales relacionados con el mate, incluyendo mates, bombillas y marroquinería matera.Natalia, una de las expositoras y artesanas presentes, explicó asu trabajo en la producción de mates de calabazas talladas y grabadas. "Me dedico a la producción de mates de calabazas talladas y grabadas, además de ofrecer una línea de marroquinería matera", comentó. Sobre los materiales que utiliza, destacó que "las calabazas son todas brasileras, llegan a Argentina por la zona de Corrientes y las elegimos según la calidad de las paredes; deben estar limpias y perfectas porque las dejamos al natural, sin forrar".La artesana explicó las diferencias entre los mates con "cuellos" y los "retacones". "Hay dos tipos de calabaza: la brasilera, que se utiliza para los mates con cuello, y la argentina, más finita de paredes, que se usa para los mates retacones", detalló. En cuanto al sabor, mencionó que "algunos prefieren los mates retacones por ser más ricos, pero estos cargan más yerba, mientras que la calabaza brasilera, que tiene menos capacidad, es ideal para quienes buscan economizar".Natalia también ofreció recomendaciones sobre la curación del mate: "Se recomienda curarlo durante 24 horas con yerba usada o nueva y agua caliente. Luego, se limpia y ya está listo para usar". En cuanto a las bombillas, señaló la variedad disponible, incluyendo las brasileras bañadas en alpaca y las de acero inoxidable. "Lo que más se recomienda son las bombillas de alpaca, ya que deben tener accesorios para disipar el calor", agregó.Además, presentó un accesorio innovador llamado "matera exprés": "Es un accesorio que se engancha en el termo y tiene una fajita para calzar el mate, además de un 'tapa mate' para proteger la bombilla".Los precios en el Paseo Matero son accesibles, con mates retacones desde $6.000 y bombillas a partir de $6.500. "Ofrecemos excelentes precios, súper populares", afirmó Natalia. Sobre cómo comenzó su emprendimiento, relató: "Me había quedado sin trabajo y conocía a un amigo que hacía esto, así que le consulté, me enseñó el oficio y me enganché mucho, especialmente porque me gusta el mate".Otro expositor, destacó la oferta de espejos, ramos de flores y sahumerios bajo la marca "Madre Selva". Mientras tanto, un vendedor de yerba mate comentó: "Las ventas están bajas como todo, hay poco dinero circulando y la gente compra lo necesario. En nuestro caso, la calidad de la yerba sigue siendo alta, pero la cantidad de consumo ha disminuido. Clientes que llevaban dos kilos ahora llevan uno o uno y medio".El Paseo Matero en Paraná continúa siendo un espacio para disfrutar de la tradición matera y apoyar a los emprendedores locales.