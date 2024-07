Usuarios sufrieron errores en cajero de entidad bancaria en Paraná

La respuesta del banco

Clientes del Banco de Entre Ríos denunciaron problemas con un cajero automático ubicado en la peatonal San Martín. Según indicaron a Elonce,Rogelio, uno de los afectados, comentó a: “Quise hacer una extracción de $40.000, pero el cajero solo me dio $4.000 en cuatro billetes de mil. Pensé que me había equivocado, así que intenté sacar de nuevo, pero ocurrió lo mismo”. Además, añadió:. Es la primera vez que me sucede y mañana iré al banco a reclamar”.Otro caso similar ocurrió con una mujer que intentó retirar $20.000, pero solo recibió dos billetes de $1.000, es decir, $2.000. La situación generó inquietud entre los usuarios, quienes alertaron sobre posibles confusiones con los billetes y errores en las transacciones.Desde el Banco de Entre Ríos informaron a Elonce que están al tanto de la situación, trabajan para resolver el inconveniente en el cajero automático que tiene el error y llevan tranquilidad a los usuarios. Informaron que a los afectados se les acreditará automáticamente la diferencia dentro de las próximas horas. Cualquier inconveniente podrán contactarse con su sucursal.