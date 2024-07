Presentaron el libro “Charrúa: ¿genocidio o integración?” en Paraná

El perfil del escritor

Fue convocado por el Centro de Docentes, Jubilados y Pensionados de la capital provincial.En primer lugar, el autor precisó: “Estoy contento de estar aquí en esta hermosa tierra, contento con la hospitalidad de esta gente y contento con el favor que me hace esta gente creyendo que tengo algo importante para contar”.Acerca del contenido de su publicación, dio un pequeño adelantó: “Este libro es una obra de historia, basada en documentación. Primero que nada se refiere a la cuestión de que los documentos hablan mucho más de la violencia que de la paz. Por lo tanto, hay una historia de proceso de integración de propia voluntad y a veces en medio de terrible violencia”.A raíz de esto, interrogó:Cuando hay guerra, tengo una montaña de expedientes y cuando hay paz, no tengo nada. Sé todas las maneras de cómo las colonias y la sociedad indígena mataban y morían, pero no sé de qué se reía un hombre o una mujer charrúa en una circunstancia corriente”.Es un libro de 200 páginas que definió con dos características fundamentales: “En cierto modo, es la vida en términos de que durante muchísimo tiempo me he dedicado a esta temática. Por muchísimo tiempo, he leído lo que otros han hecho antes y he complementado eso con documentación de archivo. Luego, escribir puntualmente un libro es una tarea larga, que seguramente dura unos ocho meses, a partir de ese trabajo previo”.Sobre la relación de Entre Ríos con Uruguay, manifestó la importancia de la relación con el periodista Tirso Fiorotto, a quien definió como el “nexo”. Por otra parte, también vinculó que “la historiografía y los historiadores de puño nacionalista, de Uruguay sobre todo, utilizaron el concepto banda oriental como si se refiriera a Uruguay. Cuando uno mira esto en la época colonial, banda oriental siempre es del Paraná. El ganado y los caballos que venían de Europa nos atravesaban. Por lo tanto, generó un espacio del Paraná hacia el Este, que es el espacio de estos pueblos originarios, especialmente del pueblo charrúa”.Bracco se definió como un apasionado “por encontrar lo que se puede de la diversidad cultural que se ha perdido. Por otro, afán por entender y también entender que sin un conocimiento integral del territorio en donde ocurrieron las cosas, es difícil ver cómo fue ese mundo. Por distintos asuntos, hace años recorro intensamente la región”.