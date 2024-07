Vecinos de Paraná V denuncian cloacas rebalsadas y falta de iluminación

Vecinos del barrio Paraná V, en Paraná, manifestaron su preocupación y descontento por problemas de infraestructura y seguridad que afectan a la comunidad. Según informaron a, el problema principal radica en el sector del ex Hospital Illia, donde se observan cloacas rebalsadas, cañerías rotas y una notable oscuridad en las calles, lo que aumenta la sensación de inseguridad.Un vecino explicó queEsta semana incluso hubo un corte de gas porque se quebró una cañería principal". La situación genera un ambiente insalubre y peligroso, especialmente para los niños que transitan por la zona para asistir a la escuela.Otro residente agregó aque "el hospital está abierto y se puede acceder hasta el fondo, lo que incrementa el riesgo de accidentes o actos delictivos. Aunque oficiales de la Comisaría Nº 10 realizan recorridos, no es suficiente. Necesitamos una presencia constante y mejor iluminación".Los vecinos también expresaron frustración por la falta de respuesta de las autoridades municipales.", afirmó otra vecina. Ademas, manifestó la falta de mantenimiento de las calles y cordones cunetas. "Si no hacemos los vecinos la limpieza de los cordones cunetas, nadie viene a limpiar. Nos sentimos abandonados".Los habitantes del barrio han contactado al número 174 en varias ocasiones, pero "nos contestan que van a venir a la tarde, pero la ayuda nunca llega y así estamos esperando hace dos semanas", lamentó una de las residentes.