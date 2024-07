Hubo 60% de asistencias en escuelas nocturnas este miércoles en Paraná

Desde ayer, la retención del servicio de transporte urbano de colectivos afectó a trabajadores y estudiantes que acuden a las escuelas en los diferentes turnos. Los establecimientos nocturnos es uno de los que más preocupaciones generó.El rector de la institución, Ricardo Pérez, dio detalles de la cantidad de personas que asistieron a la institución a raíz de la retención del servicio de colectivos: “Lo primero que hay que aclarar es que los paros se están dando desde principio de año y afecta bastante a los estudiantes. Hoy tenemos un 60% de asistencias y lamentablemente un 40% de los chicos no pueden llegar porque están bastante lejos y tienen que tomar el medio de transporte para llegar a la institución”.En estos casos, consideraron desde la escuela que no se tome como falta al colegio debido a esta situación: “No corresponde porque no tienen otro medio para venir”.Por otro lado, calificó de “loable” la actitud de jóvenes que deciden venir en bicicleta o moto a cumplir con su compromiso educativo. “Hoy lo que se observa es que están usando otro medio de transporte como las bicicletas”.Patricia, una de las profesoras de la institución, indicó que en el caso del grupo docente “son pocos los que no pueden venir, pero hay una merma porque afecta”.