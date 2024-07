Inspectoras de tránsito denunciaron a comerciante por “agresión verbal”

Inspectoras de tránsito municipales denunciaron en la Comisaría Quinta al hijo del dueño de un corralón de la zona por una “agresión verbal”. Al respecto, Patricia Oviedo, relató aque “ya hemos tenido problemas”.Recordó que hace un tiempo tuvo un inconveniente con el propietario del comercio que “me agredió verbalmente, me filmó y amenazó. Me dijo que yo no lo dejo trabajar, porque le corría todos los clientes. Ya ha pasado con otras compañeras”,.Manifestó que “tienen cuatro o cinco camionetas que ponen en la vereda. Dicen que es dársena, pero no lo es. Como inspector actúo y él se enoja porque le labramos la infracción”.Sobre lo acontecido en esta jornada, afirmó que “yo estaba en la calle, frente al centro de salud Carrillo. Un cliente (del negocio) hizo una maniobra y puso su vehículo en la vereda. Le llamé la atención con el silbato y el hijo del dueño del corralón salió, me gritó e insultó. Me dijo de todo. Le expliqué que estaba haciendo mi trabajo. Estuvo como media hora filmándome. Soy una persona respetuosa”.“El señor me siguió grabando y amenazando. Me puse mal. Se me bajó la presión, me agarró un ataque de nervios”, acotó.Por su parte, Walkiria Comas expresó que “esto viene sucediendo desde hace más de dos años, cuando este mismo muchacho le pegó a una de mis compañeras y a mí me agredió verbalmente. Se hizo un expediente con más de 10 multas y nunca tuvimos respuestas. A ese documento se sumaron más de 50 firmas de vecinos pidiendo que se libere la vereda. Cada vez que nos acercamos a trabajar nos encontramos con agresiones”, completó.