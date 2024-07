Colectivos: iniciaron retención de servicios y se repetirá por tiempo indefinido

Una reducción en los servicios del transporte urbano de pasajeros,. Según dio a conocer la Unión Tranviarios Automotor de Entre Ríos (UTA),, que implica unaRepresentantes del gremio, que nuclea a los choferes de colectivos, señalaron que la retención de servicios será de tres horas por la tarde, en elSegún se dio a conocer, la medida de fuerza, que se inició esta tarde,, y se repetirá por tiempo indeterminado, manifestaron desde UTA.Cabe recordar, que esta mañana, el gremio y la empresa, mantuvieron una reunión en la Secretaría de Trabajo en la que buscaban resolver el conflicto iniciado por la falta de pago de sumas salariales.La retención de servicio dispuesta, “se hará efectiva en la cabecera, y se extenderá por tiempo“Lamentablemente, tenemos que llegar a un conflicto cuando hay que cobrar dinero con las empresas Mariano Moreno y Ersa”, explicó Juan José Britos, secretario gremial de UTA Entre Ríos."Hoy hicimos una audiencia por una deuda de más de 40 días que vienen arrastrando los trabajadores. Teníamos que ponernos de acuerdo en qué fecha se iba a cobrar, pero no nos quieren dar la fecha y nos dicen que no van a poder llegar a pagar esa deuda," detalló., afirmó Britos.El secretario gremial también mencionó que había una deuda previa de 500 mil pesos que se acordó pagar en dos cuotas de 250 mil pesos hace unos 40 días. Sin embargo, la empresa ha pospuesto el pago repetidamente. “Lamentablemente, tuvimos que llegar a esto”, expresó.Durante la audiencia en la Secretaría de Trabajo, estuvieron presentes todas las partes involucradas, incluyendo empresas, municipio, provincia, gremio y delegados, pero “No llegamos a ningún acuerdo,” señaló Britos.En cuanto al ánimo de los trabajadores, Britos, expresó: “Es pésimo, cada vez que tenemos que cobrar un dinero, porque ellos aducen que no tienen para pagar y le piden propuestas a la municipalidad para que los ayude. La municipalidad dice que ya hicieron todos los aportes, lo mismo provincia, yPor último, indicó:, pero saben entender que es plata de los trabajadores”