Atentado a la AMIA: “Estamos ante 30 años de impunidad”, dijo Soskin

Sociedad Se cumplen 30 años del atentado a la AMIA

Ante un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, ocurrida el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos,dialogó con Pablo Soskin, titular de la DAIA Entre Ríos, quien afirmó que “la falta de justicia genera impunidad” y se mostró esperanzado en que se apruebe en el Congreso el proyecto sobre el juicio en ausencia.Para Soskin, la aprobación de este proyecto, “depende de una voluntad política, todas las fuerzas políticas tienen que unirse a través de esta nueva herramienta. La política tiene que ponerse a la altura de la democracia y decir si queremos impunidad o justicia. Hoy por hoy no hay que achacarle únicamente al poder judicial sino que los factores políticos tienen que decidir si queremos un país con justicia o queremos mantener esta democracia endeble”.“Se trata de una causa muy enlodada y dar esta herramienta significaría dar una vuelta de página, pero no sé si todas las fuerzas políticas están dispuestas a ponerse el saco que les corresponde y dar esta herramienta a la justicia”, remarcó.Por otra parte, Soskin entendió que “la falta de justicia genera impunidad. Hace unos días Irán mismo tuvo el tupé de atacar a la Argentina y manifestar que su posición en la actualidad podría generarle algún tipo de problema en el futuro, no es más que una amenaza como ellos están acostumbrados”.Y en este sentido, mencionó que “en el mundo hay un crecimiento del antisemitismo” y señaló que después del atentado en Gaza y el derecho de legítima defensa de Israel, “la gente aprovecha para atacar a los israelíes y judíos del mundo. En las redes, por todos lados estamos viendo este antisemitismo que crece y que los Estados hacen muy poco” para revertirlo.“Es la sociedad la que tiene que garantizar que en un país democrático y republicano la discriminación no sea una opción y si la sociedad no aprende esto, por más leyes que tengamos, seguiremos siendo pocos los que tengamos que luchar contra este flagelo. Nosotros queremos que no sea solo la DAIA la que tenga que ocuparse de esto sino la sociedad misma la que enfrente este punto negro”, expresó sobre el avance de la discriminación y el antisemitismo.Finalmente Soskin anunció que el acto por los 30 años del atentado a la AMIA en Paraná se realizará el próximo 24 de julio a las 12.30 en la plaza 1° de Mayo. Contará con la presencia del juez federal Franco Fiumara, como orador principal. “Él siempre ha estado en la lucha por el accionar del juicio en ausencia para lograr que haya justicia en nuestro país y es una persona muy comprometida contra la discriminación y el antisemitismo”, remarcó.