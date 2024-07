Joven palista de Paraná vende cuellos deportivos para competir en Hungría

Su historia en el deporte

Baltasar Lassus Sartori, un joven de 15 años del Paraná Rowing Club (PRC), se prepara para competir en el Olimpic Hopes en Hungría, conocido como el Mundial Sub 18 de canotaje. Consagrado bicampeón sudamericano en K1 en la distancia de 1.000 metros, Lassus se aseguró un lugar en esta prestigiosa competencia al quedar entre los primeros tres en su categoría.En diálogo con, Lassus expresó:Para costear los gastos del viaje, Lassus vende cuellos deportivos con diferentes estampas y con el logo del club.detalló el joven deportista.En cuanto a los costos totales del viaje, Lassus explicó: “Tengo que pagar el alquiler del bote, la estadía y los boletos, en total me sale USD 4.650. Ya pude pagar el pasaje y me falta la otra mitad”.Sobre su trayectoria en el canotaje, Baltasar contó: “Entreno desde el 2018, pero en el equipo de la selección estoy desde el 2022. Mi primer sudamericano fue en Chile, donde logré salir campeón en K1 mil metros. El año pasado, en mi segundo sudamericano en Brasil, quedé campeón en K2 dos mil metros. Este año apunté al mundial”.“La selección está integrada por seis u ocho palistas y yo soy el único de Paraná”, concluyó Lassus.La comunidad y los amantes del deporte tienen la oportunidad de apoyar a este joven talento en su camino hacia el Olimpic Hopes, un evento que no solo representa un desafío personal para Lassus, sino también un orgullo para Paraná.