Remodelación del Skatepark de Paraná: “Buscamos fomentar la disciplina”

Trabajos en otros espacios públicos de Paraná

Servicio de bicicletas públicas

La obra se realiza en conjunto desde distintas áreas. El objetivo es incentivar y mejorar el desarrollo de las disciplinas que se practican en el espacio ubicado en la Costanera Baja de Paraná.En ese sentido,dialogó con Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, quien manifestó: “Es importante esta actividad deportiva que crece no solamente en la ciudad, sino en toda la Argentina. La iniciativa del gobierno municipal es fomentar esta disciplina, donde quieren traer algunos torneos a Paraná. Con el área de arquitectura municipal comenzamos a hacer cambios en el área central del Volcán y también fomentar la iniciativa para quienes recién inician. El desafío es mejorar algunos detalles que, con el paso del tiempo se van deteriorando y pueden causar algunos accidentes. Vamos a hacer algunos recambios importantes de iluminación led y algunas veredas perimetrales que era una solicitud para ingresar al skatepark de una manera más eficiente y genere aceptación de la gente que practica esta actividad”.Con respecto al Volcán, señaló: “Han traído unos modelos de otras ciudades donde se desarrolla esta actividad, entendían que era importante modificarlo. La Municipalidad va a dar la pintura de los colores que ellos solicitan para poder hacerlo. También señalizaremos algunos carteles importantes para la prevención, el cuidado, el uso del casco, es decir, cuestiones que tienen que ver con la seguridad y reforzaremos el mantenimiento de los alambrados linderos con los espacios privados que hay alrededor. Es una obra que nos llevará más de 30 días de ejecución, debido al fraguado del hormigón, pero estamos contentos porque se acercaron a la Municipalidad después de un buen tiempo que venían solicitando, a través del Consejo Deliberante, la Secretaría de Gobierno y el área de Servicios Públicos”.“Frente a la escuela de aerobismo, se pusieron juegos deportivos de gimnasia, no tan recreativos. También se hizo un recambio importante de iluminación Led en el lugar. Además, se hizo la garita de los colectivos donde hoy, si bien el colectivo no pasa, las pintamos, reparamos para que sea un lugar donde se pueda tomar mates y poder disfrutar”, indicó.“También se señalizó la Costanera Baja que viene subiendo hacia la Media. El Parque Urquiza es un lugar emblemático, donde lo estamos recuperando”, agregó.El sistema funciona muy bien en la ciudad, donde se emplazó hace dos años. Cuando vienen los fines de semana largo o el mes de julio que, a través de la decisión del gobierno municipal, es establecerlo de forma gratuita para que el turista y el paranaense pueda recorrer la ciudad, donde se incrementó bastante el uso debido a que pasamos a tener de 900.000 viajes mensuales a 1.500 diarios en las distintas estaciones, sobre todo, en la zona de la Costanera”, concluyó.