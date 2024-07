Se realizó en hospital San Martín una cirugía inédita a paciente con cardiopatía

Desde el Servicio de Hemodinamia del hospital San Martín de Paraná se concretó una cirugía inédita de sustitución de válvula pulmonar por cateterismo a una paciente de 23 años con una cardiopatía congénita. Fue la primera intervención de estas características realizada en la provincia.La operación se extendió durante cuatro horas y media, aproximadamente, y la joven fue dada de alta dos días después. El procedimiento consistió en reemplazar una válvula protésica con otra pero no por el método de cirugía convencional sino que, en lugar del tórax, se ingresó por la ingle mediante una punción de la vena femoral.En este marco, el secretario de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, destacó el trabajo del equipo de Hemodinamia que logró concretar exitosamente esta cirugía de alta complejidad que no se había realizado hasta el momento tanto en la parte pública como privada. En tal sentido, afirmó: “Para nosotros es un orgullo poder contar que una intervención así se realizó en el hospital San Martín. Esto demuestra el gran trabajo en equipo y de gestión que se viene efectuando desde hace 10 años, transcurso en el que hemos ido capacitando al personal y armando el Servicio que antes no existía como tal. Se trata de una práctica novedosa que pudo ser concretada porque atrás hay un gran grupo de profesionales que se ha ido desarrollando, por lo tanto es una gran satisfacción ver plasmados los resultados”.Por otra parte, Martín Hermida, cardioangiólogo intervencionista a cargo del Servicio de Hemodinamia, explicó que la paciente nació con una cardiopatía congénita y contaba con tres intervenciones cardíacas previas, todas con apertura de tórax y realizadas en Buenos Aires, siendo la última en 2015. Al momento de efectuarse esta operación, la joven tenía una válvula protésica severamente estrecha y había cursado un embarazo recientemente, por lo que una nueva cirugía tradicional resultaba de extrema complejidad.“Si bien técnicamente fue dificultoso, por vía endovascular logramos reemplazar una de las válvulas más importantes del corazón de manera exitosa, siendo la primera cirugía de estas características” valoró Hermida.Luego, celebró el trabajo en equipo que posibilitó concretar el procedimiento. “A la paciente la conocimos por los servicios de Ginecología y Cardiología del Hospital De la Baxada. Empezamos a hacerle un seguimiento desde el cuarto mes de gestación e incluso hicimos una interconsulta con profesionales de Brasil, que poseen experiencia en el tratamiento de cardiopatías congénitas en embarazadas” comentó y agregó: “En Hemodinamia estamos perfectamente equipados y no tuvimos que modificar nada de la sala ni de la Unidad Coronaria, aunque sí se requirió adquirir materiales de alto costo”.Cabe mencionar que el equipo profesional encargado de llevar adelante la cirugía estuvo integrado además por los cardioangiólogos intervencionistas Juan Pedro Berduc y Daniel Jáuregui.