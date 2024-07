Creció desocupación: en Paraná subió un punto y en Concordia se duplicó

Según la encuesta permanente de hogares que se realiza en Entre Ríos, en los aglomerados de Paraná y Concordia creció la desocupación en el primer trimestre del 2024. Paralelamente, se observó un incremento de la creación de microemprendimientos.“Los últimos datos que hay son del primer trimestre 2024, de Paraná y Concordia, donde la desocupación se incrementó: en Concordia pasó de dos por ciento a un cuatro por ciento; en tanto en Paraná subió un punto: de un cuatro por ciento a un cinco por ciento”, expresó la jefa de encuestas sociales, Silvia Montaño, a Elonce.En este contexto, señaló que “estas cifras tienen relación con los despidos que hubo en el último trimestre del 2023 y donde el mercado de trabajo tuvo un impacto. Además, se constató que se incrementaron los microemprendimientos, algo que es una actividad para poder subsistir”.Acto seguido, señaló que “las mujeres son las más afectadas en cuanto a la desocupación, ahora la diferencia es de un punto. En este momento, la desocupación es en relación a los empleos formales”.Al ser consultada sobre qué se releva en la encuesta, expresó que la encuesta se centra en datos demográficos, para actualizar los datos del censo, pero “principalmente en la se profundizan sobre los datos laborales., como tasa de empleo, desocupación”, expresó al sostener que también se obtienen cifras sobre pobreza e indigencia.En este sentido, señaló que “la encuesta se hace más extensa cuando hay varios componentes del hogar que trabajan, y se profundiza mucho. De todos modos, la encuesta no demora más de media hora”. Asimismo, amplió que otros de los objetivos de la encuesta es detectar si hay casos de trabajo infantil por eso se encuesta a niños desde los 10 años”.Por otro lado, Montaño contó que la Encuesta Permanente de Hogares - Resto Urbano Provincial ahora se realiza en Aldea Valle María, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Chajarí, Crespo, Federación, General Ramírez, Gualeguaychú, La Paz, Lucas González, San José y Santa Elena. Se recuerda que es fundamental que los hogares seleccionados en la muestra colaboren atendiendo a los encuestadores y supervisores, ya que cada respuesta es muy importante. Al tratarse de una encuesta y no de un censo, los resultados que se obtengan de los entrevistados representarán al total de la población.Además, se informa a los ciudadanos que los datos que brinden están protegidos por secreto estadístico según Ley Nacional 17.622 y Ley Provincial 8.910.Cabe destcar que la identidad de los encuestadores y supervisores que se contacten con los hogares a encuestar se puede verificar en el sitio web del organismo: https://www.entrerios.gov.ar/dgec/encuestadores/ o al e-mail: infodec@entrerios.gov.ar , o llamando al teléfono 0343 - 4207831 en el horario de 7hs. a 13hs.Este operativo nacional, realizado en conjunto con el INDEC, permite actualizar las características socioeconómicas de la población entrerriana, tales como ocupación, desocupación, subocupación, personas inactivas (estudiantes, jubilados, etc.), nivel educativo, migraciones y características y servicios de las viviendas, entre otros.Los últimos resultados publicados del operativo de la EPH - RUP, pueden consultarse en: https://www.entrerios.gov.ar/dgec/trabajoeingresos/