Martes helado: la temperatura descendió hasta 7,6 grados bajo cero en Entre Ríos

El frío se hace sentir con la mayor intensidad de este invierno y así lo demostraron las marcas registradas en los termómetros en distintas zonas de Entre Ríos. Según corroboró, esta madrugada hubo temperaturas inusuales en territorio provincial, pese a la época del año que transitamos.Así, en Gualeguaychú, hubo 7,6 grados bajo cero, en Victoria 9,2 grados bajo cero de sensación térmica y en Paraná la temperatura descendió a 1,7 grados bajo cero, lo cual hizo que la helada se notara incluso sobre los autos en diversos sectores de la ciudad.Zona Sur de Paraná: calle Roberto SatlerBarrio Santa Lucía, ParanáBarrio Santa Lucía, ParanáZona Seminario, ParanáGualeguaychú el punto de la provincia donde se registró la temperatura más baja. A las 8:00 el termómetro marcó 7,6 grados bajo cero. La postal de esta mañana fueron autos teñidos de blanco por la escarcha al igual que el resto del paisaje. Las fotosEl Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por temperaturas extremas para los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.En tanto, para Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay se lanzó una alerta amarilla.Al respecto, el meteorólogo y licenciado en medio ambiente, Marcelo Madelón, explicó que. Es como estar en el desierto”, graficó el experto.“Al ser tan seca la masa de aire polar, el clima va a estar estable y con mucho sol, pero no va a haber una masa de aire del norte. Este aire no se puede calentar porque estamos en época de escasa radiación solar. El sol está a la altura del trópico de Cáncer”, explicó el especialista.Por lo menos hasta ese momento serán muy bajas en gran parte del país. La diferencia es que si una masa de aire polar como ésta llegara en diciembre, al otro día el sol la calentaría rápidamente. Ahora no tenemos suficiente sol y no nos permite calentarla. Por eso el aire frío se mantendrá estable durante un periodo prolongado”, concluyó Madelón en declaraciones al diario