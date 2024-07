Padre denunció bullying en escuela secundaria de Paraná y relató qué pasó

Un padre de un alumno de primer año de una escuela secundaria en Paraná denunció a estudiantes de quinto año por bullying hacia su hijo. Según relató a, su hijo sufre agresiones físicas y amenazas desde que comenzó la secundaria."Mi hijo va a primer año, él siempre cursó en esta escuela y desde que comenzó el secundario se encontró con muchos problemas de bullying donde han llegado hasta pegarle", explicó el padre, Facundo.El miércoles, una vecina llamó a Facundo para informarle que su hijo estaba llorando en la puerta de la escuela. "Nunca me llamaron de la escuela los directivos para informarme esta situación. Yo me fui hasta la institución, hablé con una preceptora que me llevó hasta el aula de mi nene que seguía llorando.Facundo decidió retirar a su hijo del colegio y en el camino a casa, el niño le contó que no era la primera vez que pasaba por esta situación.Después de dejar a su hijo en casa, Facundo volvió a la escuela a pedir explicaciones. "Me fui a la oficina del rector, quien me atendió y me negó todo. Llamé alEn ese momento, otros chicos de primero que son compañeros del hijo de Facundo se acercaron y contaron las cosas que les hacían, tanto a los nenes como a las nenas. "Yo lo llamé al rector para que los escuchara a los chicos y este se negó a escucharlos y los echó”, indicó."Los chicos nos dijeron que siempre cuentan las cosas que les hacen y las autoridades nunca han hecho nada. El preceptor de mi hijo una vez me llamó para decirme que le estaban haciendo bullying y que él se había defendido, pero fue una sola vez", resaltó.En cuanto a las medidas que van a tomar los padres,señaló.Para concluir, indicó que: