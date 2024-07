Por nuevo paro, usuarios de colectivos se quedaron sin servicio en Paraná

El gremio que nuclea a los choferes de colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó este jueves, un nuevo paro de actividades a partir de las 20 horas. La medida de fuerza, dejó,Según se informó en un comunicado oficial emitido por el gremio, desde las 20 horas, de este jueves 04 de julio, se lleva adelante “una retención de tareas sin concurrencia a los lugares de trabajo”. Al mismo tiempo, se indicó que la medida de fuerza, está motivada en que no se hizo efectivo,Asimismo, UTA resaltó que la retención de servicios sin concurrencia a los lugares de trabajo, afecta a los servicios de las empresas urbanas de Paraná, como también, a la empresa de transporte Fluviales, que desarrolla el recorrido Paraná – Viale – María Grande.Gustavo Rupp, secretario gremial de la UTA Entre Ríos, dialogó con Elonce y pidió disculpas tanto a los trabajadores como a los usuarios de los colectivos. “Hay un gran incumplimiento por parte de la empresa que no logramos entender”, mencionó y agregó que “se ha hablado con todas las partes involucradas en el acta que se firmó el 23 de mayo en la Secretaría Provincial del Trabajo y estamos esperando que, la empresa de una vez, se comience a tomar en serio lo que es la institución”, resaltó.“Venimos arrastrando deudas de los meses de diciembre, enero y febrero, pero en mayo, se había tomado un compromiso de todas las partes y no se cumplió. Por eso, desde el gremio, ya no sabemos qué respuesta darle a los trabajadores, que necesitan su ingreso”, relató Rupp a Elonce.“Lamentablemente, los usuarios son rehenes de la situación y pedimos disculpas, pero desde el gremio siempre tenemos voluntad de trabajar y negociamos hasta último momento para encontrar la forma de pago, pero la empresa, nos volvió a incumplir”, remarcó.“Es lamentable, lo que estamos pasando los trabajadores, pero lo que la empresa pidió, el Municipio se lo dio, como sucedió con el aumento del boleto”, recordó Rupp.“Todas las partes, tomaron sus compromisos para no llegar a una medida de fuerza, pero lamentablemente, nuevamente, tenemos que tomar esta resolución que claramente, no nos gusta”, dijo el secretario gremial de UTA y agregó que “el paro es por tiempo indeterminado, hasta que se efectivice el compromiso firmado por la empresa”, concluyó.