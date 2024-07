Incendio en una fábrica de colchones en Paraná: “Era una bola de fuego”

Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

Video: Incendio en fábrica de colchones de Paraná: “Era una bola de fuego”

Iniciaron los peritajes

En horas de la madrugada de este miércoles se registró un incendio de gran magnitud en un sector de una fábrica de colchones ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná que dejó importantes pérdidas materiales.Desde Bomberos Voluntarios, Hernán Méndez, confirmó aque pasadas las 4.30 finalizaron la labor y el siniestro quedó “completamente extinguido”.“Las. Al momento de la llegada de la primera dotación, era una bola de fuego, el incendio estaba totalmente declarado. Se controló para que no se expanda y se terminó de apagar”, detalló.Finalmente, dio cuenta que los químicos que se utilizan en la fábrica “son totalmente inflamables y una vez que toman temperatura es incontrolable”. No hubo reporte de personas lesionadas.Por su parte, el comisario Pedro González, jefe de Bomberos Zapadores de la Policía, dijo aque con las primeras luces del día, se inició la etapa investigativa “para determinar las causas y origen del siniestro y ser remitida a fiscalía”.Elpara los colchones, el cual fue afectado en su totalidad.“Se trabajó en conjunto con Bomberos Voluntarios con cuatro dotaciones durante toda la madrugada hasta que se logró la total extinción”, dijo González.“Vamos a averiguar con la gente de la fábrica encargada de los procesos productivos, para ver qué pudo haber sido la causa. Por la misma característica del material que se utiliza el fuego se propagó rápidamente de un sector a otro”, expresó y destacó que afortunadamente no había personas al momento del incendio.También el Comisario estimó que “como cedió la cubierta de chapa metálica, puede haber quedado alguna brasa encendida y con el viento propio del día puede haber pequeñas reiniciones, pero se irá controlando.”.Vale recordar que en noviembre del 2011 la fábrica Suavepar también sufrió un incendio con pérdidas totales.