La ONG Un Cielo Nuevo repartió viandas a personas en situación de calle

Lorena, una de las integrantes de la Organización No Gubernamental, afirmó a: “Hoy preparamos 580 milanesas y hamburguesas con cinco bolsas de papas y dos de calabazas, con las que hicimos puré. Lamentablemente, en tres plazas nos quedamos sin comida. No quedó nada. Hasta repartimos yogures a los niños y de cinco cajas, quedó una y media. Nos faltan cinco paradas. Vamos a volver a la iglesia a juntar leche, galletitas o algo para llevar a las otras plazas algo más”.Asimismo, afirmó: “Cada vez hay más gente. Hace mucho que no nos pasaba, que nos veníamos organizando bien, pero ahora se desborda todo. A los últimos les teníamos que dar milanesa sola porque ni hasta el puré alcanzó”.