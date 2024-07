Pilar Sordo presentó libro sobre el “amor propio” y fue distinguida por el HCD

Reconocimiento especial

. La reconocida autora chilena ofreció dos conferencias con una gran concurrencia de público, en las que compartió los hallazgos y reflexiones de su más reciente investigación sobre el amor propio.La autora, quien ha dedicado más de 25 años al estudio del amor propio, explicó que su nuevo libro es una actualización y ampliación de sus trabajos anteriores sobre el tema. “El resumen de lo que van a ver hoy tiene que ver con cómo trabajarlo”, comentó.La conferencia se centró en la importancia del amor propio en el contexto actual.. Es hacer el camino de regreso porque todo el día nos estamos saliendo de nosotros por las redes, el teléfono, la televisión, los conflictos y demás. Entonces,explicó Sordo.La presentación de Sordo no solo se limitó a la divulgación de su libro, sino que también abordó la investigación que trasciende el contenido del mismo, enriquecida con anécdotas y detalles adicionales. “En esta más reciente publicación, poder entregar la investigación completa de aquellos secretos, además de anécdotas y de cosas que en el libro no están porque la investigación trasciende al libro, entonces la idea es poder contar todo lo que he podido estudiar acerca del tema”, expresó la escritora.El evento tuvo un reconocimiento especial del, que declaró de interés la presentación del libro de Pilar Sordo. La concejal Silvia Campos, en representación del cuerpo legislativo, hizo entrega de un diploma a la autora en reconocimiento a su destacada labor. “Hoy por la mañana, votamos en la sesión declarar de interés del cuerpo legislativo y todos los concejales por unanimidad votaron”, manifestó Campos aAdemás, Campos elogió el trabajo de Sordo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad. “En reconocimiento a la labor que vos haces a través de tu pasión, experiencia y profesionalismo. Todo lo que haces a favor de la igualdad, los derechos de las mujeres y de la equidad, y sobre todo de la construcción de un mundo mejor”, afirmó la concejal.Pilar Sordo también se mostró conmovida por el apoyo del público en Paraná. “Me parece increíble. Llevo 25 años y el otro día le decía a alguien que ‘me parece insólito que toda esta gente me venga a ver a mí y espero morirme sintiendo que es insólito’, por el otro lado me genera una tremenda responsabilidad, que es sentir y pedirle a Dios que hable por mí y que sea capaz de tocar el corazón de toda esa gente a través de mi voz”, concluyó.