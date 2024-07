Incendiaron la casa de presunto abusador en Paraná: "Hay cinco casos", denuncian

Video: Incendio en una vivienda de zona de Bajada Grande

Video: Incendiaron vivienda en Paraná

Video: Paraná, incendiaron una vivienda

Vecinos de calle Croacia Sur, en barrio Cáritas, prendieron fuego una vivienda tras enterarse que el propietario habría cometido reiterados abusos sexuales contra menores.Rosa, prima de una de las presuntas víctimas, explicó aque “nos enteramos hoy que fue abusada por este señor. Hay cinco casos, de los cuales dos son nietas de él. Viven al lado del abusador”.“Le hemos sacado todo, no queremos dejar absolutamente nada porque no queremos que vuelva al barrio. Cerca de las 19 comenzamos con la represalia. Le sacamos todo, prendimos fuego todo, no dejamos que los vecinos se lleven nada”, dijo.Indicó que “no teníamos conocimiento de los abusos hasta hoy a la tarde que habló la nena. El resto de las víctimas no querían hablar porque él las compraba con cosas, con celulares, tablets, las psicopateaba. El hombre tiene 61 años. Cuando habló una de las nenas, hablaron las otras. Tienen de 15 años para abajo, son todas menores”.Por otra parte, remarcó que “la mamá de una de las víctimas se crió prácticamente con el abusador, lo conoce de toda la vida, se sentaban a tomar mates, era como parte de la familia. No se sabe aún desde cuando la nena fue abusada, está como con miedo. Él abusaba de ella”.Confirmó que “parte de la familia de él ahora lo entregó. No vivía solo, sino con la mujer, que era testigo de lo que él hacía. La mujer lo cubría, no decía nada. Nadie sabía nada en el barrio”.Dijo que “el último hecho pasó este domingo a la noche, en la casa de este hombre. La nena habló”.Por su parte, Cristian Hormachea, subjefe de la Policía, comentó aque “la situación fue controlada, se pudo dialogar con los vecinos. Es una pueblada por una denuncia de delito contra la integridad sexual de una menor. Familiares, amigos, vecinos del lugar se manifestaron en contra de la persona sindicada como el supuesto autor”.Informó que “este lunes, esta persona fue notificada, por disposición judicial, de medidas restrictivas. Se fue del domicilio para cumplirlas”.Los vecinos “se manifestaron en disconformidad por el presunto accionar de este hombre. Tomaron justicia por mano propia, intentando destruir la vivienda, incendiando los muebles y demás. Se harán las pericias correspondientes”.