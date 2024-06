Recuperaron el chulengo de reconocido vendedor de tortas asadas en Paraná

. Por tal motivo, este domingo el vendedor de tortas asadas fue al Paseo Matero y agradeció la buena predisposición de la gente.En primera instancia, expresó: “Hoy estoy en el Parque Urquiza, donde había muchos turistas y añoranzas de las abuelas de lugares donde ellos son furor”.“Todos los feriantes trabajamos bien hoy, así que estamos agradecidos a la Dirección de Ferias y Mercados, a Oscar Bustamante y Armando Toloy, para que esto sea pintoresco y hermoso”, amplió.”.A raíz de lo acontecido con el robo, finalmente el cocinero expresó:”.Luego envió un emotivo mensaje entre lágrimas a su hijo, quien hoy cumplía años y afirmó estar “muy contento”: “Acá llevo plata para mañana sacarte a pasear porque hoy no pude estar con vos Lucas. Vamos a ir de paseo con vos y todos tus hermanitos. Esta herramienta de trabajo me hace feliz”.Su colaboración solidaria con los más pequeños siempre es un compromiso intachable en cada semana, donde esta vez llevó a varios del barrio El Perejil al Circo Mundial: “Fue el sábado pasado, no vine a trabajar por la función de las 18:00 y 21:00 horas. Les llevamos la copa de leche allá en María Grande”.Hoy no se encontró sola, sino que estuvo acompañada de su madre, quien le pasó la receta tan querida de la torta asada. Al respecto, la mujer contó detalles de cómo elaborarla: “Harina, sal y bastante grasa”.