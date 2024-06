Leña, una opción tradicional para calefaccionar y hacer asados

Con la llegada del invierno, muchas familias recurren al uso de leña para calefaccionarse y preparar asados. A pesar de la modernización de los sistemas de calefacción, la leña sigue siendo una opción apreciada por algunos. Ricardo Blanco, un vendedor de leña, compartió condetalles sobre los costos y las preferencias de los clientes.Blanco explicó que “para hogares se está vendiendo muy poca leña porque hay muy poca gente que sigue manteniendo la salamandra en la casa porque muchos los han cambiado por el gas o el aire acondicionado”. Sin embargo, mencionó que “tengo clientela que de hace años vienen a comprar para su casa”.En cuanto a los tipos de madera más solicitados, señaló que“El fuerte mío está enfocado para la parrilla, es decir, para el asadito del domingo, un cumpleaños o algún evento”, agregó. Aunque las ventas para calefacción han disminuido, el uso de leña para asados sigue siendo popular.Comparando las ventas actuales con las de años anteriores, Blanco, comentó: “Ahora estoy vendiendo un 40% en comparación al año pasado, sin embargo, no es la cantidad que se vendía antiguamente. Antes, hasta las 23 horas solía estar haciendo repartos”. Sobre la dinámica de venta, comentó: “A mí no me gusta que el cliente se quede esperando, entonces yaEntonces vos prendés el fuego con leña blanda, que es leña de llama, calentás la salamandra, y después le mandás Nandubay Campana que te va a mantener la llama encendida”.La tradición de usar leña para calefaccionar y hacer asados se mantiene viva en muchos hogares, y vendedores como Ricardo Blanco continúan proporcionando este recurso esencial, adaptándose a las necesidades y preferencias de sus clientes en Paraná.