Día del empleado público: hospital San Martín garantiza la atención de urgencias

En el marco del Día del Empleado Público,consultó cómo se desarrolla la atención en el hospital San Martín de Paraná. En la oportunidad, se rescató el testimonio de una empleada con 36 años de servicio en el nosocomio.“Este jueves no se otorgan turnos, pero sí se garantiza la atención de urgencias, las guardias médicas y la demanda espontánea en los consultorios de calle Pascual Palma; mientras que los consultorios externos retoman la atención este viernes”, comunicó ala jefa de Estadística del hospital San Martín, Mónica Pérez.Y agregó: “Hubo pacientes que llegaron hasta el hospital porque provenían de los traslados que se organizan desde el interior de la provincia”. “A los pacientes les pedimos un número de teléfono y pedimos que nos atiendan o lean los mensajes que enviamos por x motivo, para que no vengan en vano”, aclaró.“Con la implementación de los turnos programados, los pacientes deben presentarse desde las 7, cuando se abren las turneras; y ya no es necesario que vengan a la madrugada o que pasen la noche en el hospital”, destacó al remarcar: “Gracias a Dios eso terminó”.Al preguntarle a la jefa de Estadística del hospital por la posible implementación de la atención vespertina, refirió que “hay atenciones que te extienden hasta las 14 y kinesiología es un servicio que se presta hasta las 17”. “En un proceso que lleva su tiempo, pero se está trabajando”, destacó.Pérez cuenta con 36 años de servicio en el San Martín. “Para trabajar en el hospital, uno tiene que quererlo; priorizo la atención al público, que se les dé una respuesta porque si bien, muchas veces el empleado administrativo o el enfermero no tienen la solución inmediata, con el hecho de tratar bien a la gente y explicarles, nos comprende”, subrayó.