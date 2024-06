Pasión por la Scaloneta: Paranaense viajó a EE.UU para apoyar a la selección

Cábala y expectativas

Primera vez en Estados Unidos

Recorridos y costos

La Copa América se disputa en Estados Unidos y los argentinos, conocidos por llevar el fútbol en la sangre, no pierden la oportunidad de seguir a la selección a todas partes. El paranaense Lucio Morales es un ejemplo de esta pasión, quien viajó a Estados Unidos para apoyar a la Scaloneta.“Me vine solo y acá conecto con unos amigos que había hecho en el mundial anterior y un amigo de Paraná que vive en México y decidimos parar juntos en New Jersey. También encontramos unos conocidos de Paraná ayer y metimos previa y fuimos al estadio”, relató Morales aAsimismo, comentó que esAyer había 81 mil personas en el estadio y yo creo que en su gran mayoría eran argentinos”. “Hay muchos que ya residen acá, otros tantos que vienen a ver a la selección y hay muchos que tienen pasión por Messi y lo siguen a todos lados”, agregó.Además, el hincha, compartió su cábala personal: “Yo llegué para el segundo partido acá en New Jersey porque tengo de cábala estar para los segundos partidos”. Tambien, explicó su motivación para el viaje:y tengo mis dudas de que llegue al próximo mundial, entonces decidí agotar todas las fichas para poder estar acá. Además, creo que está todo dado para que salgamos campeones, pero bueno, hay que esperar porque esto es fútbol”.Además, es la primera vez en el país para mí”, expresó.Consultado sobre el banderazo en Nueva York, dijo: “Ver los colores celestes y blancos, y la bandera nuestra que es la más linda del mundo, es muy emocionante. Se siente una vibra muy linda. Yo pensé que no iba a ver tanta gente y sin embargo“Mañana voy a viajar a Miami y me encuentro con otros amigos con los que fui al mundial. Hoy me levanté temprano y recorrí Nueva York para conocer”, contó Morales sobre sus planes.Para finalizar y consultado sobre los precios en Estados Unidos, compartió: “Comerte dos porciones de pizza grande con una gaseosa en la calle sale USD 3. En los supermercados hay cosas muy baratas, por ejemplo, un pan de ocho hamburguesas cuesta USD 1,20. Obviamente hay cosas más caras, pero se puede economizar”.