"Paraná, ciudad paisaje", la pegadiza chamarrita de Bernardita Gutiérrez

Bernardita Gutiérrez, una joven cantante de 13 años, homenajeó a su ciudad con la canción "Paraná, ciudad paisaje". Durante el mes de mayo, la artista lanzó esta pieza que busca resaltar la belleza y el encanto de Paraná. “Estoy muy contenta con el lanzamiento de esta canción que te lleva a recorrer nuestra ciudad y a quererla un poco más”, indicó Bernardita aLa inspiración detrás de esta obra tiene raíces familiares. “Comenzó todo gracias a mi abuela, a ella desde muy chica le gusta componer, escribir poesía y recitar; teníamos varias propuestas para ponerle música a sus letras, pero elegimos esta”, explicó la joven cantante. La música de la canción fue compuesta por Francisco Cuesta y Gustavo Rocha, quienes decidieron darle una melodía de chamarrita, creando una pieza musical pegadiza y vibrante.El proceso creativo no fue corto. “Fue una propuesta que llevó varios meses y que ahora, verla ya subida en YouTube y Spotify, y que la gente se cope, es muy lindo”, comentó Bernardita. En el aniversario de Paraná, la canción cobró aún más relevancia y fue utilizada por los más pequeños en las escuelas de la ciudad. “Ver los videos de los niños de las escuelas cantando esta canción, ver a todos ellos que se suman y que están cantando chamarritas es muy lindo y es uno de mis mayores sueños, que es llegar a todos los niños con el folklore, que lo conozcan”, afirmó Bernardita con entusiasmo.La joven artista no ocultó su sorpresa y gratitud por la recepción positiva de su trabajo. “No sé si me lo imaginaba, pero trataba de disfrutar mucho de este proyecto, y ver a mi abuela que también está muy feliz con esto es gratificante”, concluyó.