Los animales “sienten las emociones básicas como nosotros”

Video: ¿Los animales tienen conciencia?: la palabra del veterinario Santiago González

Durante mucho tiempo la teoría de Charles Darwin y su idea de que los animales son conscientes de la misma manera que los humanos, fue rechazada. Su sugerencia de que los animales piensan y sienten fue vista como una herejía científica. Pero algunos estudios difundidos en los últimos días, y en particular uno sobre abejas, sugieren que los animales pueden ser conscientes.el médico veterinario Santiago González Larrechart y acota: “si bien uno tiende a suponer cosas al decir, es mucho más complejo y se debe estudiar y documentar, pero hoy en día sabemos que sienten las emociones básicas como nosotros”.En este sentido, explicó que no se trata de categorías, “no es que los perros no son inteligentes y nosotros sí, se trata de grados, de capacidades diferentes donde ellos procesan la información de una manera y nosotros de otra. Cada especie tiene su particularidad y un grado de capacidad de interpretar lo que lo rodea, trabajar cognitivamente esa información y dar respuestas”.“La memoria le permite al animal, no solamente aprender trucos o habilidades, sino también a aprender a sobrevivir, adaptarse al medio y tener asociaciones, por eso es importante el aprendizaje basado en experiencias positivas porque eso queda grabado en la memoria del individuo”, mencionó el profesional.Sobre la comunicación entre humano y animales, dio cuenta que “uno le habla al perro en un idioma que el animal no interpreta y no nos comunicamos de la manera en que nos pueda entender, y ahí está el desafío: salir de nuestra mentalidad de humano, que siempre pensamos que todo es a través de las palabras, y en los animales no es así, es mucho lenguaje corporal, gestual y los olores, que es un universo que nos cuesta imaginar porque no vemos el mundo a través del olfato. Son distintas vías de ingreso de información y en base a eso pueden interpretar la realidad”.El veterinario González Larrechart además explicó cómo es que los animales responden cuando los llaman por su nombre, la importancia de entender sus necesidades para respetar su calidad de ser vivo y la vía con la cual podemos comunicarnos con ellos.