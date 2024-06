Esta tarde esparcirán las cenizas de Cristian Grecca en el Aeroclub

Policiales Aeronave cayó en el Aeroclub de Paraná y falleció reconocido piloto

Esta tarde desde las 16, realizarán un acto en el Aeroclub Ciudad de Paraná para esparcir las cenizas de Cristian Grecca, quien murió en un accidente aéreo en dicho lugar el pasado 8 de junio.“Invitamos a quienes quieran participar de este momento que marcará el descanso final del Pela en su lugar, nuestro Club”, informó a Elonce el secretario del Aeroclub, Diego Martínez.Posteriormente, a las 17, “habrá una charla informativa para socios/as que desarrollen su actividad de vuelo con la presencia del investigador de la Junta de Seguridad en el Transporte, Héctor Faggi”.Al respecto, el secretario del Aeroclub, Diego Martínez, sostuvo ante Elonce que "es un momento difícil el que estamos atravesando, no solo desde lo emocional, sino que también desde el lado institucional y trabajamos para salir adelante”.Al ser consultado sobre las pericias del accidente, mencionó que aún no tienen datos concluyentes: “todo el resultado y conclusión a que se arribe estará más adelante".Un fatal accidente aéreo ocurrió en horas de la tarde de 8 de junio en el Aeroclub de la capital entrerriana. Por causas que determinarán las pericias, la aeronave en la que se trasladaba el reconocido piloto Cristian Grecca, de 54 años, se desplomó.En ese marco, Martínez recalcó quePrecisó que las actuaciones están a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte, modalidad Aviación.”, enfatizó Martínez. Y remarcó que hacer esto “sería tirar información que no está debidamente fundada ni certificada”.Además, contó que de la aeronave ““Cristian era muy metódico y estructurado en cuanto al entrenamiento diario. Él estudiaba en su escritorio lo que iba a hacer en el aire. Por lo que es muy difícil decir qué pasó. Como seres humanos convivimos con el error permanentemente”, admitió Martínez el día posterior a la tragedia.Además, dio cuenta de que esta avioneta “. En este caso, se activó. A los 15 minutos me llamaron del Servicio de Búsqueda y Salvamento de Ezeiza porque habían detectado la activación de la baliza”.“En avión de Cristian en la acrobacia sería un Fórmula 1 de la Red Bull”, comparó finalmente.Según supo, piloteaba desde los 19 años: se había recibido como piloto privado en 1994. Trece años más tarde decidió introducirse en el mundo de las acrobacias, donde comenzó a ser cada vez más frecuente en algunos eventos que realizaba el propio Aeroclub, del cual actualmente era presidente.El avión que volaba es un Extra 300-3-30, el único en el país de ese tipo. “Es una sensación de libertad”, expresaba sobre lo que le generaba hacer cada maniobra peligrosa en picada, donde también calificaba que era una “sensación hermosa”.