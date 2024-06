Convocan a marcha para pedir justicia por el femicidio de Brenda Albarenga

Detalles del caso

Familiares, amigos y vecinos de Brenda Albarenga organizan una marcha para el 24 de junio, en busca de justicia por el asesinato de la mujer, ocurrido el 7 de junio. El principal sospechoso es su expareja, Alan Domínguez, quien está detenido.En este sentido, Analía Bargas, amiga de la víctima, explicó: "Estamos organizando una marcha para pedir justicia.Nuestro abogado querellante es Patricio Cozzi y pedimos justicia, cadena perpetua y juicio por jurado".Bargas también subrayó la necesidad de cambiar las leyes, criticando la eficacia del botón antipánico: "Si no tenés datos o wifi puede pasar lo peor. Brenda lo tenía y sin embargo pasó lo que pasó".La hermana de la víctima, Evelyn, añadió:El femicidio ocurrió el 17 de junio en el barrio Paraná XVI, en la capital provincial. La víctima, Brenda Albarenga, de 33 años, fue asesinada por su expareja, Alan Domínguez, de 28 años, quien la ahorcó y arrojó por el descanso de las escaleras tras ingresar a su vivienda por una ventana.Domínguez fue detenido a pocas cuadras del lugar, cuando se retiraba a pie. Según declaraciones de Analía Bargas, "él tenía una perimetral y la violó". También criticó la falta de recursos de la policía: "La comisaría no pudo llegar a tiempo porque no tenían celular y los vecinos no se podían comunicar".El asesinato de Brenda Albarenga es el primer femicidio registrado en el departamento Paraná este año, según confirmaron fuentes policiales a