“No tan distintos”, el prometedor programa de radio con jóvenes de Paraná

Las aspiraciones de los jóvenes

Bruno, quien fue el primero en animarse a hablar con, se presentó: “Estamos con todas las pilas. Tengo 18 años y estoy estudiando Comunicación Social metiéndole para el futuro y el presente”.Apolo, por su lado, aportó: “Soy compañero de los tres. Le estamos metiendo de a poco y por ahora venimos bien”.Mateo, por su lado, aclaró: “Soy estudiante de Psicología, tengo 18 años y estoy muy contento por el proyecto que estamos teniendo, por el proyecto que está arrancando y va con toda”.Ya cuenta con un pequeño recorrido de algunos meses dentro de los medios de comunicación, donde expresaron la idea general de su programa: “Hoy ya es el programa número once, ya venimos hace bastante encaminados con lo que me gusta.Traemos invitados, como los chicos de Cayó Amarillo, que es lo que nos acompaña para hacer algo a la noche, a la tarde o en el día”.“La carrera que estudiamos –en el caso de Bruno y Apolo- nos facilita estas cosas y nos dan herramientas. Es el primer año recién, pero en mi caso creo que si le meto a la facultad y al trabajo, en algún momento va a dar sus frutos”, exclamó.En el caso del alumno de Psicología, destacó: “Somos muy amigos y Bruno tuvo la oportunidad de que le abrieran este programa y fui como invitado. Eran ellos dos los principales. Me dijeron que si quería quedar todos los martes y a mí me gusta todo esto, aunque estudie otra cosa. Trato de llevar al día esto y la facultad”.Sobre el vínculo de amistad, confirmaron: “Jugábamos al básquet en Talleres, con Apolo desde muy chiquitos somos amigos y con Bruno se sumó después y pegamos onda en el club. Fuimos dejando, cambiándonos de club, pero siempre quedó la amistad entre nosotros tres”.El surgimiento fue un pequeño instante de una charla entre los integrantes: “”.Allí apareció Gato Negro Café Cultural, ubicado en calle Tucumán 355 de la capital entrerriana: “Nos abrió las puertas Leandro y probamos suerte. Estamos como en nuestra segunda casa. Estamos muy felices por eso y hay que arriesgarse un poco, salir de la zona de confort y arriesgarse a lo que le gusta la gente y a lo que tiene ganas de hacer”.Para poder seguirlos, las redes sociales son claves: “Tenemos Instagram, que es @NoTanDistintos3. Salimos por Radio Vox”. Asimismo, hizo un pedido especial a la comunidad: “”.El equipamiento llegó en parte prestado y en parte adquirido por ellos mismos. Bruno detalló que “el año pasado arranqué en un programa en Santa Fe, con la misma radio y emisora, transmitiendo partidos de fútbol de Unión. Gracias a toda la gente de Radio Vox, me prestaron la consola, micrófonos y cables. Después nos compramos los auriculares, los paneles de los micrófonos y demás para ajustarnos”.“Mi sueño ahora a corto plazo es que me escuche gente y me diga ‘¡Qué bueno que está lo que haces!’. A largo plazo, estar cubriendo un Mundial de fútbol me encantaría estar en Canadá y Estados Unidos (sede de la edición 2026). Quiero estar en lo más alto, todo lo que es rock y la cultura, estar cubriendo recitales también me gustaría”, remarcó Bruno.Apolo, en cambio, se guió más por “el lado periodístico”. Posteriormente, precisó: “Me gusta la radio, el periodismo y sería la rama por la que me iría con lo político, lo económico, lo social. Ahora a corto plazo es generar eventos, que la gente venga y que vea que cultura hay un montón de artistas en Paraná que no tienen reconocimiento. Si se prenden al programa todos los martes a las 18:30 a 20:00, se van a enterar de todo lo que hay”.Mateo, en última instancia, pronunció que le gustaría inclinarse “con la radio por el lado deportivo. A largo plazo, me gustaría cubrir un Mundial. Pero a corto plazo, estamos con los pies sobre la tierra. De a poco, ir trayendo gente que no es tan reconocida y poder darle su espacio para que la gente sepa que en Paraná se pueden hacer un montón de cosas”.