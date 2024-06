Paraná cumple 211 años y compositor homenajeó la ciudad con una canción especial

Inspiración de los pueblos

La canción "Mirando correr el Río"

Celebraciones de Paraná

Actividades destacadas

La agenda con todas las actividades previstas: el detalle

Paraná cumple 211 años y una de las historias destacadas de quienes habitan esta ciudad es la del compositor Diego Mait, quien creó una canción dedicada a Paraná. Mait expresó a Elonce: "Yo soy de María Grande, una ciudad ubicada a 60 kilómetros de Paraná, me dedico a la música y a la radio".Mait tiene grabados diez discos con canciones propias, entre los cuales se encuentra "Canciones para los pueblos", que contiene veinte chamarritas. "También hay algunas sueltas que andan dando vuelta, que le escribí a María Grande, Cerrito, Hasenkamp, Pueblo Brugo, Aldea Santa María, Esquina Corrientes, Ramírez, Alcaraz y tantas otras", detalló.Consultado sobre qué lo inspira de cada pueblo para escribir sus canciones, Mait indicó que: "hay canciones que tienen como un sentido muy informativo porque cuento en las canciones dónde se ubican, su historia y destaco algún personaje. Yo siempre digo que soy un atrevido musical, no le pido permiso a nadie para escribir una canción y en eso caen las localidades y hasta el día de hoy todo ha sido bien recibido".En relación a sus recuerdos de Paraná, recordó: "Si hay algo que me acuerdo siempre fue la primera vez que vine al cine, donde ahora ya no está, hay un restaurante, vine con mis viejos a ver una película de Olmedo y Porcel".La canción dedicada a Paraná se llama "Mirando correr el Río". Sobre esta, Mait comentó:Mait grabó la canción en 2020, pero “llamó más la atención después de que la grabé en un video, adelante del cartel de la ciudad", concluyó.La ciudad de Paraná, conocida por su rica historia y cultura, celebra su aniversario con múltiples eventos y actividades que reflejan el espíritu y la diversidad de su comunidad. La música de Diego Mait es un ejemplo del profundo arraigo y amor por la ciudad, que se manifiesta en sus letras y melodías.10 a 17 hs - Festivales descentralizados. Festival con propuesta artística, patio gastronómico y emprendedores de cada barrio. Miradores de Bajada Grande.10:30 hs - Coro de la Ciudad. Caminata e intervenciones por la peatonal, a cargo del programa Todas las Voces. Peatonal San Martín. Inicia en Plaza Alvear hasta Plaza 1° de Mayo.11 y 15 hs - Visita guiada por el casco histórico. Ambos inician en Plaza 1º de Mayo y finalizan en la Capilla Norte.20 hs - Sabores en la Feria. Especial Cumpleaños de Paraná. Propuesta gastronómica local y menú de paella. Feria de Salta y Nogoyá10 a 17 hs - Festivales descentralizados. Festival con propuesta artística, patio gastronómico y emprendedores de cada barrio. Parque Lineal Sur10 a 22 hs - Feria Sabores. 40 emprendedores con productos gastronómicos. Sala San Martín de Sala Mayo-Acto institucional por los 211 años de la elevación a Villa de la Ciudad de ParanáLanzamiento Digital Podcast 01 "La Plaza 1° de Mayo", primer episodio de la serie denominada "Caminemos juntos" sobre la historia y la identidad de la ciudad, que estará disponible en distintas plataformas.

Paraná celebra 211 años: Pr... by ELONCE Paraná