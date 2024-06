Con mucha emoción y patriotismo la bandera de 520 metros hizo su paso por Paraná

Video: La bandera argentina de 520 metros recorrió las calles de Paraná

Algunos testimonios de los presentes



La bandera argentina, que aspira a ser la de mayor dimensión del país, llegó a la ciudad de Paraná este jueves con 500 metros y se le anexaron 20 metros, ya que la iniciativa propone sumar 10 metros en cada localidad que visite. En este caso fueron más gracias a donaciones de la Unión Entrerriana de Comunidades Vecinales y el Centro de Excombatientes de Malvinas junto a la Dirección Municipal de veteranos.Marcelo Melano, uno de los gestores de hacer esta bandera, contó a: “Somos la delegación de Villa Nueva, Córdoba, que iniciamos esta movida conen la ciudad de Rosario, y nos propusimos hacer crecer la bandera que hoy ya tiene 520 metros, soy un vecinalista y amo la bandera”.Visiblemente emocionado contó que cada despliegue y recorrido “es una emoción muy grande, es algo que se puede explicar, hay que sentirlo”, y dirigiéndose a la población afirmó: “les digo que quieran a su Patria, a la bandera, que es lo más grande que tenemos”.Por su parte, Miguel Rosset, veterano de Malvinas, recordó que “hoy es una fecha muy cara para el sentimiento de todos los veteranos porque es el día cuando nos rendimos en Malvinas, no se puede decir que es festejo porque es doloroso, pero así es la vida y estamos desde hace 42 años con este sufrimiento cuando se conmemora un día como hoy”.“Estamos muy agradecidos con el pueblo argentino en general, porque por ellos fuimos reconocidos, no así por el Estado que recién a los 40 años empezamos a tener reconocimiento”, acotó.Por último, pidió a los niños y jóvenes “que se acerquen a los veteranos para conocer la historia, es bueno aprender y todavía estamos para contar lo que es una guerra”.Antes de iniciar su recorrido, la bandera fue bendecida por el Padre Tanger en las puertas de la Catedral Metropolitana y ahí inició su marcha hasta la costanera.Miguel León, de la Unión Entrerriana de Comunidades Vecinales, desde donde nació la idea de que la bandera esté en Paraná afirmó: “Te embarga una emoción enorme por la cantidad de gente que respondió en forma positiva y espontánea y por lo que significa esta bandera desplegada. Esto cumple con los 211 años de Paraná, cumple con el aniversario del cese del fuego en Malvinas, y también tiene que ver con el sentido de nacionalismo donde necesitamos encontrar instrumentos que nos unan, que nos hagan tirar a todos parejo para el mismo lado”.“Es un momento muy emotivo, me siento muy patriota”, dijo un veterano y otro acotó: “Después de 42 años de haber estado en ese lugar, estoy muy emocionado”.“La causa Malvinas es lo que nos toca todavía el corazón en nuestra fibra más íntima y es emocionante que se celebren actos como éste, donde se reviva todo eso. Si bien la guerra no se pudo ganar, es una forma de hacer un homenaje a todos los que lucharon y dejaron la vida allá”, expresó una vecina de la ciudad.José Alberto Cabrera, sobreviviente del Crucero General Belgrano, también estuvo presente y en un breve diálogo condijo que a pesar de la emoción y de lo hermoso del acto, “en realidad esto duele, tenemos que ser realistas”. Y acotó: “les pedimos a los jóvenes que nos acompañen. Hay que seguir hacia adelante y luchando para conseguir las Islas, porque nosotros vamos a dejar el legado a las nuevas generaciones”.Es un día muy especial, Malvinas es un sentimiento que uno tiene, que tiene que llevar y respetar siempre y esto no se tiene que olvidar. Ellos siempre están, está su alma brillando en el cielo y en esta bandera”, dijo una mujer sobre los caídos.