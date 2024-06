Ofrecen millonaria recompensa por una perrita perdida en Paraná

“Fati” es una Yorkshire Terrier de 8 meses y está perdida desde la noche de este martes en Paraná. Su familia está desesperada y ofrece una importante recompensa para poder recuperarla.En diálogo con, Marina Álvarez, dueña de la mascota, contó lo ocurrido. “Ayer a la noche salimos a la casa de mi tía, que vive en calle Diamante, en un momento, la perrita salió corriendo a la calle y la chocó un auto. Ella se asustó y salió corriendo. La perseguimos por tres cuadras, hasta Paraguay y Courreges, pero le perdimos el rastro”.Tras ello, estuvieron caminando durante muchas horas por la zona para ver si podían encontrarla pero no tuvieron suerte. Una pareja les dijo que habían visto a Fati correr por Paraguay y tomar Courreges, en dirección hacia el centro. Marina y su familia creen “que alguien la agarró porque es raro no haberla encontrado”.“Ando en la calle porque la seguimos buscando, imprimimos panfletos y los estamos pegando por todas partes”, señaló.Por otra parte, Marina hizo referencia al valor afectivo de las mascotas y dijo que “si bien no tiene valor económico, en este momento daría cualquier cosa para que vuelva a estar conmigo. Cualquier información que tengan será bienvenida y de muchísima ayuda”.Y sobre la recompensa que ofrece indicó que se trata de una computadora que tiene un valor de mercado actual de 2 millones de pesos.Cualquier información fehaciente se pueden comunicar al