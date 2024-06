Los Rancheros se presentará en Drake: “Es una buena oportunidad para disfrutar”

. Por tal motivo, el cantante Meno Fernández dialogó en, que se emite por, acerca de lo que se vendrá en la capital entrerriana.En primer lugar, expresaron: “Estamos armando algo muy bueno para una gira que estamos haciendo por toda la zona y que nos va a llevar hasta Chaco, Paraguay y Paraná. En Drake me dijeron que es un lugar espectacular y está cerca de la Costanera, que tenemos una visión hermosa y un lugar bárbaro para escuchar música”.Ya llevan más de 30 años dando vuelta por el mundo, pero cada gira los “encuentran con más ganas”. “De hecho,”, amplió.Asimismo, dio un punto de vista de algunos de sus hits legendarios: “Las canciones son parte de la vida y cuando la gente las hace propias, a mí de chico me molestó mucho ir a ver artistas que tenía ganas de ir a ver y escuchar sus clásicos. Los tipos, por su ego personal de querer mostrar lo nuevo, siempre descartaban las canciones clásicas. Siempre digo que más allá de amar las canciones, aunque haya trascendido un tiempo y cantarla miles de veces, siempre pienso que él que me está mirando ahí adelante, no es el mismo que me vio ayer.Acerca de la interacción que tiene con el público, afirmó: “Tendría que escribir un libro sobre infinidad de anécdotas que tenemos con respecto a las letras y la música de Rancheros. Nos han citado para ser padrinos de casamiento y bautismo. También de distorsión y separaciones. Con el tema ‘Sin solución’, a veces no se atrevían a decir de frente lo que querían decir, entonces le mandaban ‘me cansé de amarte…’ y se acababa el amor”.La elección del público de la banda de rock, sin embargo, no termina de definirse acerca del clamor por un hit. Por ese motivo, el compositor expuso: “A todas las canciones que hago, las amo. Pero depende de las regiones. En Buenos Aires, ‘El Che y los Rolling Stones’ y ‘Casualidad’ son los dos temas emblemáticos que no podes no tocar. Si te vas al Litoral, hay canciones que los DJs o los programadores de radio ponen otro tipo de canciones”. Sin embargo, aclaró que “hay una serie de 10 canciones que no podemos dejar de tocar”.