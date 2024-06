“Todos podríamos ser Juan Manuel si a una persona no le importa la vida de otro”

Juan Manuel Martínez Zurbano perdió la vida cuando apenas tenía 6 años. Fue tras ser embestido por un auto al mando de Silvio Díaz, el 6 de junio de 2014 cuando ingresaba a clases, en la puerta de la Escuela Del Centenario de Paraná.Al cumplirse diez años de la tragedia, su mamá Silvina estuvo este lunes en la jornada denominada “Convivencias seguras”, que se desarrolló, sobre Peatonal San Martín, a la altura de Plaza Alvear de Paraná, en el marco del Día de la Seguridad Vial.“Este año es muy particular porque Noelia ya tiene diez años y empieza a preguntar sobre su hermano, sobre por qué la Justicia tomó esa decisión, cuestiones que los chicos escuchan y en las que nos demuestran su sabiduría”, mencionó. “Todos los años tratamos de hacer algo para seguir adelante, pensando siempre en nuestros hijos”, destacó a“Los chicos de la escuela Centenario se comunican todo el tiempo con nosotros y vemos crecer a Juan en ellos, porque cuando vemos que cumplen años, nos imaginamos cómo podría ser él”, reveló.En la oportunidad, Silvina se mostró “indignada” porque Silvio Díaz -tras haber cumplido condena- en marzo, protagonizó otro accidente de tránsito.“Hay que tomar consciencia e implementar políticas que ayuden a la comunidad porque todos estamos en riesgo cuando a una persona no le importa la vida del otro”, recomendó la mamá del niño al que Silvio Díaz arrolló y mató.“Hoy quisiera que Juan Manuel esté con nosotros; igualmente, lo sentimos y lo vivimos todos los días, lo recordamos e imaginamos todo lo que podríamos haber vivido con él, porque Juan Manuel quería vivir, sonreía todo el tiempo, era feliz”, recalcó su mamá.Finalmente, instó a “que la juventud pueda tomar consciencia, sobre todo, los que tienen 16 años, porque es la edad que tendría Juan Manuel, para que puedan ver la importancia de lo que es pensar en el otro porque todos podríamos ser él en algún momento si no nos ayudamos y no nos comprometemos a lo que hace a la seguridad vial”.En las primeras horas de la mañana del 6 de junio de 2014, Silvio Díaz conducía su automóvil alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes, y a más de 130 km/h por Avenida Alameda de la Federación cruzando los semáforos en rojo. En su alocada carrera y cuando hacía su paso frente a la escuela Del Centenario, atropelló a dos menores que en ese momento se dirigían, como todos días, al establecimiento.Producto del impacto, Juan Manuel Martínez Zurbano, de apenas 6 años, perdió la vida y su hermano, de 11 años, sufrió lesiones.Tras ser imputado, Silvio Díaz fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión efectiva, por los delitos de "homicidio simple y tentativa de homicidio, en concurso ideal". Se trató de la condena más alta dictada por un accidente fatal en la provincia e inédita en el país.Díaz cumplió su condena el 27 de octubre del 2022. Y en marzo de este año volvió a ser noticia tras haber protagonizado un accidente de tránsito con su moto: había intentado pasar un camión en la Circunvalación de Paraná, pero se cayó por la turbulencia y el automovilista, “volanteó para no pisarlo”.