Bomberos Voluntarios de Paraná recorrieron la ciudad en caravana

Este 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca.Es por ello que, este sábado pasadas las 9, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná dio inicio a la tradicional caravana para recorrer las calles de la ciudad y mostrar a los vecinos todos los vehículos que forman parte de la entidad.En el cuartel de Bomberos, muchos familiares los recibieron con mucha emoción a los trabajadores. Además, vecinos de la zona se acercaron para saludarlos y agradecerles por el trabajo.“Cuando mi hijo tenía dos años ya le gustaban mucho los Bomberos, cuando oía las sirenas se emocionaba mucho y quería salir a ver qué pasaba, iba con su pata-pata imitando el accionar de los bomberos”, dijo una mujer al señalar que había ido hasta el Cuartel para que sus hijos puedan ver a estos héroes de cerca.Acto seguido, contó que una oportunidad una de sus hijas se quedó encerrada en la casa y los Bomberos fueron a ayudarlos. “Con un hacha, hicieron mucha fuerza y lograron rescatarla”.Por su parte, su hijito contó que sueña con ser bombero voluntario: “Los bomberos son todos buenos y quiero ser así”, dijo el pequeño muy emocionado al sostener que esperaba subir a una autobomba.“Con esta caravana representamos toda la historia de los Bomberos, es un orgullo estar acá y saber que seguimos creciendo”, el jefe de Bomberos Voluntarios, Jorge Vallejos, al sostener que “darle a la gente todo lo que podemos es lo más gratificante”.Vallejos destacó que comenzó a ser bombero a los 29 años y este año cumple 40 años de trayectoria. “Nunca pensé que íbamos a crecer tanto”, dijo.Uno de los bomberos, que participó de la carava contó que el descubrió su vocación desde muy temprana edad: “Siempre me gustó ayudar a la gente y entonces supe que este era el camino. Hacer lo que te gusta es hermoso”, valoró al sostener que “sueño con que nos vaya a todos muy bien y me emociono siempre”.“Ver las caras de los nenes y los ancianos cuando los ayudamos, es muy lindo. Es un trabajo reconfortante, te llena el alma el cariño de la gente”, dijo una joven.A su turno, Hernán Méndez, relató que es bombero gracias a su esposa y juntos se unieron al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. “Desde el 2008 que presto servicio. Lo más emocionante es el agradecimiento de la gente y el cariño que nos transmite”.Por suparte, la esposa de Hernán Méndez, contó que “mi compañero de vida me siguió en esta vida. La gente nos apoya siempre y el agradecimiento de todos es hermoso, es una profesión que nos llena el corazón”.La salida fue desde el Cuarttel de Bomberos, Racedo 280, sigue por calles Ituzaingo , Libertad , J. M. Paz , Galan , Calderon , Acebal , Los Chanas , L. Palma , Montiel , Gutierrez , Av Ejercito , Pronunciamiento , Av de las Américas , Crausaz , Miguel David , Division de los Andes , P. Unidas , Sara de Esccleston , Santo Dominguez , Av Ramirez , Gualeguaychú , 9 de Julio y Finalizando Racedo 280.